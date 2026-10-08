Pēc 18 gadiem panākts taisnīgums: par jaunietes izmešanu pa piektā stāva logu diviem vīriešiem būs jāsēž cietumā
Stājies spēkā apgabaltiesas piespriestais 15 gadu cietumsods diviem vīriešiem par jaunietes noslepkavošanu Ģertrūdes ielā Rīgā pirms vairāk nekā 18 gadiem.
Senāts ceturtdien nolēma atstāt negrozītu 2024. gada 17. oktobra spriedumu, informēja Augstākajā tiesā. Līdz ar to apgabaltiesas spriedums ir stājies spēkā.
Senāts atzina, ka no tiesas par pierādītiem atzītajiem faktiskajiem apstākļiem loģiski izriet secinājums par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu ar tiešu nodomu.
Vidzemes apgabaltiesa Valmierā atstājusi negrozītu Rīgas pilsētas tiesas spriedumu, ar kuru divus vīriešus atzina par vainīgiem jaunas meitenes noslepkavošanā, izmetot viņu pa logu, un piespriežot viņiem 15 gadu cietumsodus un uzliekot pienākumu izmaksāt mirušās jaunietes mātei ap 100 000 eiro kompensāciju.
Iepriekš pirmās instances tiesa sākotnēji Marisam Švābem un Andrejam Dragiļam piesprieda 18 gadu cietumsodu ar trīs gadus ilgu policijas uzraudzību, tomēr, ņemot vērā ilgo tiesvedības gaitu, tika lemts piespriesto sodu saīsināt par trīs gadiem. Tiesa abiem vīriešiem piesprieda 15 gadu cietumsodus ar 2,5 gadus ilgu policijas uzraudzību. Pirmā tiesas sēde šajā lietā notika 2016. gada februārī.
Notiesātajiem ir jāizmaksā morālā kompensācija mirušās jaunietes mātei - 80 000 eiro apmērā, kā arī materiālo kompensāciju 20 501 eiro apmērā.
Apsūdzībā norādīts, ka abi apsūdzētie un bojāgājusī slepkavības dienā 2008. gada martā kopīgi lietojuši alkoholiskos dzērienus, bet vēlāk kompānijas starpā izcēlies strīds. Tā rezultātā vīrieši satvēruši sievieti un izmetuši no piektā stāva. Kriminālprocesa gaitā netika noskaidroti nozieguma motīvi.
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Apsūdzētie savu vainu noziegumā neatzina. Cietušie sākotnēji pieteica kaitējuma kompensācijas vairāk nekā 510 000 eiro un 303 000 eiro apmērā, ko apsūdzētie neatzina.
Švābe bija bojāgājušās draugs, ar kuru viņai bija attiecības, bet Dragiļs - viņa paziņa. Apsūdzība abiem vīriešiem tika uzrādīta pēc Krimināllikuma 117. panta 10. punkta, proti, par slepkavību, ja to izdarījusi personu grupa. Par šādu noziegumu personu var sodīt ar mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no desmit līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Mirušās jaunietes māte aģentūrai LETA iepriekš pastāstīja, ka ilgus gadus izmeklēšana virzījās tikai uz pašnāvības versiju, kaut jau no 2008. gada tā tika izslēgta ar lietā esošiem pierādījumiem - trasoloģisko ekspertīzi, ko vēlāk apstiprināja arī izmeklēšanas eksperiments ar manekeniem, un poligrāfa ekspertīzi vienai no apsūdzētajām personām. Pašnāvības versiju esot izslēgusi arī starptautiskā ekspertīze, kura vēlreiz apstiprinājusi Latvijas ekspertu slēdzienus par slepkavību personu grupā.
Ņemot vērā poligrāfa jeb melu detektora ekspertīzes rezultātus un citus pierādījumus, kas varētu liecināt par izdarītu slepkavību, Valsts policija 2013. gada beigās pēc vairāk nekā piecu gadu izmeklēšanas izbeidza kriminālprocesu par šo gadījumu.
Kriminālprocess tika izbeigts, jo policija toreiz atzina, ka bojāgājusī izdarījusi pašnāvību, tomēr viņas māte joprojām pauda pārliecību, ka sievieti pa logu izmetis viņas dzīvesbiedrs kopā ar savu draugu. Bojāgājušās sievietes tuvinieki prokuratūrā pārsūdzēja policijas lēmumu par kriminālprocesa izbeigšanu. Prokuratūra atcēla policijas lēmumu, jo uzskatīja, ka tas ir priekšlaicīgs un nepamatots, un pēc tam lieta jau nonāca līdz tiesai.