Liepājas Simfoniskais orķestris atgriežas Rundāles pilī ar Vīnes klasikas šedevriem
24. oktobrī Rundāles pils Baltajā zālē Liepājas Simfoniskais orķestris atgriezīsies ar Vīnes klasiķu mūziku.
Šis koncerts būs turpinājums orķestra muzikālajai sadarbībai ar diriģentu Atvaru Lakstīgalu un lietuviešu pianistu Kasparu Uinsku, kas jau vainagojusies starptautiski atzinīgi novērtētā Šopēna klavierkoncertu albumā. Šoreiz uzmanības centrā būs Bēthovena Trešais klavierkoncerts, bet koncerta programmā skanēs arī Mocarta un Haidna mūzika.
Liepājas Simfoniskā orķestra koncertu cikls “Liepājas skaņas Rundāles pilī” šajā reizē aicina klausītājus uz tikšanos ar trim Vīnes klasiķiem – Jozefu Haidnu, Volfgangu Amadeju Mocartu un Ludvigu van Bēthovenu. Katrs no viņiem mūzikas vēsturē atstājis neatkārtojamu nospiedumu, un 24. oktobra vakarā klausītāji varēs izsekot aizraujošam ceļojumam cauri trim atšķirīgām, bet savstarpēji saistītām muzikālām pasaulēm – no cēluma un augstsirdības līdz cilvēka iekšējiem pārdzīvojumiem un dzīvespriecīgai harmonijai.
Lai gan pirmo reizi uz skatuves tikušies jau 2013. gadā Pianisma zvaigžņu festivālā Liepājā, kam sekoja arī kopīgs koncerts divus gadus vēlāk Lietuvas galvaspilsētā Viļņā, ciešāka sadarbība starp Kasparu Uinsku, Atvaru Lakstīgalu un Liepājas Simfonisko orķestri aizsākās 2025. gadā ar Frederika Šopēna klavierkoncertu atskaņojumiem “Lielajā dzintarā” un Viļņas filharmonijā, kas pēcāk vainagojās ar izdevniecības "Hänssler Classics" izdoto Pirmā un Otrā klavierkoncerta ierakstu.
Albums ir izpelnījies starptautisku klasiskās mūzikas preses uzmanību. "MusicWeb International" Uinska interpretācijā izceļ lirismu, virtuozitāti un dzīva koncerta enerģiju, Otro koncertu raksturojot kā vienu no labākajiem šī darba ierakstiem, ko recenzents dzirdējis, savukārt franču ARTAMAG’ uzsver pianista tembrālo bagātību, ritmisko vitalitāti un Liepājas Simfoniskā orķestra izcilo sniegumu. Savukārt vācu Piano News īpaši izceļ Uinska “dziedošās kvalitātes”, romantisko dziļumu un harmonisko dialogu ar orķestri.
Koncerts Rundālē būs jau nākamā nodaļa šajā sadarbībā, kuras pamatā ir ne tikai atsevišķi koncerti, bet aizvien dziļāka muzikālā sapratne. Un tieši Bēthovena Trešais klavierkoncerts, kurā solista un orķestra dialogs kļūst īpaši intensīvs, šķiet dabisks turpinājums tam, ko Uinsks, Lakstīgala un Liepājas Simfoniskais orķestris kopā jau atklājuši Šopēna mūzikā.
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“Sadarbība ar Liepājas Simfonisko orķestri un Atvaru Lakstīgalu man vienmēr ir šķitusi ārkārtīgi dabiska. Atvars ir mūziķis, kuru dziļi cienu un apbrīnoju – mūs vieno ļoti līdzīga emocionālā saikne ar mūziku, un, strādājot kopā, vienmēr valda reta savstarpējas sapratnes un uzticēšanās sajūta,” stāsta Kaspars Uinsks.
“Tikpat augstu vērtēju arī orķestra pašatdevi un izcilo darba kultūru. Mūsu veiktais abu Šopēna klavierkoncertu ieraksts, kas guva starptautisku kritiķu atzinību, bija nozīmīgs pavērsiens mūsu sadarbībā, un jūtu, ka ar katru nākamo projektu mēs turpinām kopīgi augt. Ar nepacietību gaidu mūsu tikšanos Rundāles pilī, lai kopīgi dotos Bēthovena Trešā klavierkoncerta varenajā un dramatiskajā pasaulē.”