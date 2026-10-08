Latvietis ar Holivudas zvaigznēm: apskatāma izstāde par trimdas rakstnieka Anšlava Eglīša saikni ar pasaules slavenāko "sapņu fabriku"
Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs aicina apmeklēt izstādi “No diapozitīviem līdz paplātei – Anšlavs un Holivuda”, kas būs apskatāma muzeja lasītavā Pulka ielā 8, Rīgā no 14. oktobra līdz 17. novembrim. Ieeja izstādē ir bez maksas.
Dzimtenē Anšlavs Eglītis (1906–1993) vislabāk zināms kā talantīgs romānu un lugu autors. Taču viņu raksturo arī vairākas aizrautības. Ar vienu no tām reportieris un mākslu kritiķis Eglītis trimdas latviešu kultūras dzīvē kļuva īpašs un ilgus gadus bija vienīgais.
1952. gadā Anšlavs Eglītis kopā ar sievu, gleznotāju un rakstnieci Veroniku Janelsiņu (1910-2001) pārcēlās uz dzīvi Losandželosā. Tajā pašā gadā pēc drauga, ārsta Pētera Vegera ieteikuma viņš jau kā pieredzējis mākslas procesu vērtētājs un latviešu trimdas avīzes “Laiks” (1949–2026) speciālkorespondents iestājās Holivudas Ārzemju Preses Asociācijā (Hollywood Foreign Press Association, 1943–2023).
Vairākus gadu desmitus nepilns simts šīs organizācijas biedru vērtēja un lēma, kurš un kāpēc pelnījis saņemt “Zelta globusu” (Golden Globe Award) – ASV apbalvojumu par darbu kinematogrāfijā un televīzijā. Tā kā nereti šīs balvas ieguvēji vēlāk tika nominēti arī Amerikas Kinoakadēmijas balvai “Oskars” (Academy Award Oscar), kino industrijas pārstāvjiem asociācijas vērtējumi profesionāli bija ļoti svarīgi.
Interesanti, ka šīs ietekmīgās organizācijas pirmais prezidents un līdzdibinātājs savulaik bija latviešu izcelsmes žurnālists Anrī Grī (Henry Gris, 1904–1996). 21. gadsimtā “Zelta globusam” pieteiktās filmas vērtējuši Sergejs Rahļins, Sonora Broka, Dārta Ceriņa, Kristīne Simsone un Alise Zariņa.
Anšlavam Eglītim kā Holivudas ārzemju preses žurnālistam bija iespēja padziļināti izbaudīt jaunības gadu aizraušanos ar kino – viņš apmeklēja jaunāko Holivudas filmu pirmizrādes un tikās ar kino pasaules slavenībām. Aptuveni 40 gadus (1952–1991) Anšlavs Eglītis bija vienīgais, kurš par kino industrijas jaunumiem, aizkulišu procesiem un filmu vērtēšanu informēja latviešu lasītājus ārpus Latvijas. Bagātīga informācija par paša pieredzēto kino žurnālista gaitās Holivudā un pasaules kino vēsturi atrodama A. Eglīša grāmatā "Lielais mēmais" (1972).
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1987. gadā pateicībā par 35 gadu ilgu un intensīvu darbu Anšlavs Eglītis no asociācijas saņēma greznu piemiņas paplāti ar veltījuma gravējumu (“For your long standing achievements”) – tā glabājas viņa kolekcijā un apskatāma izstādē. Rosīgu darbu kino žurnālistikā A. Eglītis turpināja arī vēl 85 gadu vecumā, kad viena gada laikā veicināja 14 filmu publicitāti (1991).
Cik īsti filmu Anšlavs Eglītis dzīvē noskatījies, cik aktieru un režisoru saticis, diezin vai iespējams aprēķināt. Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejā glabājas 270 ar šo tēmu saistītas fotogrāfijas, arī publikācijas, interviju pieraksti un piemiņas lietas.
Eglīša kolekcijas zelta fondam pieskaitāmi arī līdz šim nedigitalizētie un šobrīd apskatei piedāvātie 50 krāsu diapozitīvi. Tajos fiksēts laiks, kad aktieri kļuva par leģendām un filmas piedzīvoja triumfu. Katrā kadrā var apbrīnot arī paša Anšlava Eglīša eleganci.
Izstādi sagatavoja Anita Straume, Roberts Skrajāns un Dārta Ungure. Lasītavas darba laiks: pirmdiena-ceturtdiena, 10:00-16:30.