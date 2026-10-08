Putinu slavinošā Jeļena Kreile saņem labvēlīgu lēmumu Augstākajā tiesā
Apgabaltiesa nav pienācīgi pamatojusi secinājumu, ka prokremliskā aktīviste Jeļena Kreiles vēstījumi savas mājas logā par Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu un padomju valsti būtu vērsti tieši uz šo noziegumu attaisnošanu un slavināšanu, uzskata Augstākā tiesa (AT), kura ceturtdien nolēma krimināllietu pret Kreili nodot jaunai izskatīšanai apgabaltiesā.
AT atcēla Rīgas apgabaltiesas lēmumu krimināllietā, kurā Kreile apsūdzēta par noziegumu pret mieru un kara noziegumu publisku slavināšanu, kā arī īstenotā genocīda, noziegumu pret cilvēci, noziegumu pret mieru un kara noziegumu, tai skaitā PSRS īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara noziegumu pret Latviju un tās iedzīvotājiem publiskā slavināšanā.
Kā aģentūru LETA informēja tiesa, no apsūdzības izriet, ka apsūdzētā savas dzīvesvietas logos instalāciju veidā izvietoja dažādus ar Krievijas un padomju simboliku saistītus objektus, tai skaitā Krievijas karogus ar uzrakstiem "Putins mans draugs" un "Dievs sargā Latviju", karoga atveidojumus no priekšmetiem tajā ietvertajās krāsās, fotoattēlu ar personām PSRS Sarkanās armijas formastērpu atveidojumos, kā arī citus priekšmetus.
Rīgas pilsētas tiesa bija atzinusi apsūdzēto par vainīgu un sodījusi ar brīvības atņemšanu uz trim gadiem. Par tiesas spriedumu apsūdzētās aizstāve iesniedza apelācijas sūdzību Rīgas apgabaltiesai, kas atstāja spriedumu negrozītu.
Savukārt AT novērtēja, ka Rīgas apgabaltiesas lēmums ir atceļams un lieta nododama jaunai izskatīšanai.
Kā norāda AT, tiesa ir pareizi konstatējusi, ka Krievijas un PSRS režīms ir īstenojis noziegumus, kuru slavināšanu aizliedz Krimināllikums, taču nav pienācīgi pamatojusi secinājumu, ka apsūdzētās vēstījumi būtu vērsti tieši uz šo noziegumu attaisnošanu un slavināšanu.
Tā kā apsūdzētā izveidotajās instalācijās nav tieši slavinājusi vai attaisnojuši minētos noziegumus, tiesai bija īpaši rūpīgi jāpamato, ka strīdus vēstījumos tas ticis darīts slēpti un tieši ar šādu nozīmi, klāsta AT.
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Lai gan pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā šo valstu simbolu izmantošana var tikt uztverta kā atbalsta paušana to izdarītajiem noziegumiem, tas pats par sevi vēl neļauj secināt, ka vispārīgs atbalsts valstij vai tās vadītājam nozīmē pozitīvu vērtējumu par ikkatru valsts vai tās vadītāja rīcību, spriež AT.
Ņemot vērā, ka atainotajiem simboliem un notikumiem ir vairākas sabiedrībā atpazīstamas nozīmes, AT atzina, ka zemāko instanču tiesas nav atspēkojušas apsūdzētās alternatīvos skaidrojumus par to, kāds bijis iecerētais vēstījumu konteksts, un nav izvērtējušas visus to elementus kopumā, lai pamatotu, kādēļ vēstījumi būtu uztverami tieši kā pozitīva attieksme pret noziedzīgo režīmu izdarītajiem noziegumiem.
Izskatot lietu atkārtoti, apelācijas instances tiesai būs jāvērtē, vai apsūdzētā nav izmantojusi vārda brīvību pretēji Satversmē un Eiropas Cilvēktiesību konvencijā noteiktajiem mērķiem, kā arī jāizvērtē un iespējami precīzi jāatspoguļo pausto vēstījumu saturs, pamatojot, kādu vēstījumu ar savām darbībām apsūdzētā ir vēlējusies paust, informēja AT.
Apsūdzības liecina, ka Kreile no 2023. gada 7. marta līdz 15. jūnijam, nolūkā publiski paust atbalstu Krievijai, savas dzīvesvietas logos izvietoja paštaisītu Krievijas karogu ar uzrakstu "Dievs sargā Latviju", paštaisītu Krievijas karogu bez uzraksta, kā arī paštaisītu Krievijas karogu ar uzrakstu "Путин мой друг" (Putins mans draugs).
Tāpat sieviete izvietoja secīgi baltas, zilas un sarkanas krāsas līmlentes, attēlojot Krievijas karogu, kā arī sarkanas krāsas apliecību, uz kuras redzams Krievijas ģerbonis un uzraksts "МВД России" (Krievijas Iekšlietu ministrija).
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Tāpat viņa logā izvietoja fotogrāfiju, kurā attēlotas četras sievietes, no kurām vienai mugurā bijusi sarkanas krāsas kleita ar PSRS simboliku - sirpi un āmuru. Fonā bija novietots auduma gabals, kurā secīgi attēlotas krāsas - balta, zila un sarkana, attēlojot Krievijas karogu.
Apzinoties, ka Krievija veic plaša mēroga iebrukumu Ukrainas teritorijā, Kreile publiski pauda atbalstu šīs agresorvalsts pārvaldei, kā arī ar savām darbībām slavināja un attaisnoja šīs agresorvalsts īstenotos noziegumus, teikts apsūdzībā.
Prokurore lūdza piespriest Kreilei trīs gadus un sešus mēnešus cietumā.
Sieviete savu vainu viņai inkriminētajā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā neatzīst.
Jau ziņots, ka tiesā atrodas vēl viena krimināllieta, kurā Kreile apsūdzēta par savos logos izvietotiem PSRS slavinošiem simboliem. Saskaņā ar apsūdzību Kreiles dzīvesvietā uz logiem bija izvietots audums ASV karoga krāsā, bet uz auduma fona fotoattēls ar diviem cilvēkiem PSRS armijai līdzīgos formastērpos, kā arī PSRS karogam līdzīgs attēls.
Kreilei iepriekš tika piespriests viena gada cietumsods citā lietā par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru un kara nozieguma attaisnošanu.
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Kreile daudzkārt publiskās vietās un publiskos pasākumos nēsājusi pleca somu ar simbolu "Z", kas Krievijas propagandas resursos tiek izmantots kā atbalsta simbols Krievijas sāktajai karadarbībai Ukrainā.
Tāpat viņa pie Krievijas vēstniecības Rīgā pauda atbalstu agresorvalstij laikā, kad tur norisinājās pret Krievijas sākto karu Ukrainā vērsta protesta akcija. Kreile regulāri veikusi arī citas provokatīvas darbības, kas vērstas uz Krievijas agresijas slavināšanu un attaisnošanu.
Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica" iepriekš vēstīja, ka Kreile ir mājsaimniece, kura dzimusi un augusi Latvijā, bet latviski zinot pāris vārdu. Protestētāja viņā esot pamodusies Covid-19 pandēmijas laikā, kad ieejai veikalā vajadzēja vakcinācijas sertifikātu. Tad arī sākušās pirmās saķeršanās ar likumsargiem, kas kulminēja pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.
Sieviete žurnālistiem atkārtojusi, ka neiestājas ne par karu, ne par Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Vainu nevienā no lietām Kreile neatzīst, bet uzskata, ka vēršanās pret viņu notiek, jo "ļaunie spēki vēršas pret labajiem, tie ir dēmoni".