Rīt klāt ciklons ar pirmo rudens vētru. Zināms, kuri rajoni var ciest vissmagāk
No rietumiem Latvijai tuvojas augošs ciklons, kas piektdien un naktī uz sestdienu atnesīs pirmo rudens vētru, brīdina sinoptiķi.
Piektdien debesis būs mākoņainas, vien brīžiem tās skaidrosies. Palaikam gaidāms lietus, vietām līs stipri. Gaisa temperatūra no rīta un dienā pazemināsies līdz +8..+13 grādiem.
Naktī uz piektdienu Kurzemē un dienā arī citviet valstī dienvidu, dienvidrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13-18 metriem sekundē. Pēcpusdienā un vakarā Kurzemes rietumkrastā - tai skaitā Liepājā un Ventspilī - gaidāmas rietumu, ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 24-28 metriem sekundē.
Kā liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra mājaslapa, spēcīgas brāzmas Latvijas rietumu piekrasti sasniegs jau piektdienas rītā, bet pēcpusdienā to spēks strauji pastiprināsies, šaustot Liepāju, Ventspili, Dienvidkurzemes novadu un Ventspils novadu. Visspēcīgākās brāzmas gaidāmas Ventspilī un tās novadā piektdienas vakarā, nedaudz skarot arī Talsu novadu. Piektdienas vēlā vakarā pamatīgas brāzmes jutīs arī Rīgā, Jūrmalā un Rīgas līča austrumu piekrastē.
Sagaidāms, ka vēja postījumi būs ievērojami mazāki nekā 22. augustā un naktī uz 23. augustu, kad Latviju skāra novērojumu vēsturē spēcīgākā vasaras vētra.
Vētra ar nepieredzētu spēku plosa Latviju. 22.08.2026
Latviju sestdienas vakarā skārusi postošākā vētra kopš 2005. gada janvāra – spēcīgais vējš gāž kokus, bloķē ceļus, bojā ēkas un ...
Vēlā piektdienas vakarā un naktī uz sestdienu valsts lielākajā daļā iespējamas rietumu vēja brāzmas līdz 16-21 metram sekundē. Sestdienas rītā vējš pierims.
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Rīgā 9. oktobrī būs pārsvarā mākoņains laiks un palaikam līs, stiprākie nokrišņi prognozēti piektdienas vakarā. Gaisa temperatūra pazemināsies no +14 grādiem naktī līdz +9 grādiem vakarā. Piektdienas pēcpusdienā galvaspilsētā gaidāmas dienvidu, dienvidrietumu vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē, bet vēlā vakarā vēja ātrums brāzmās var sasniegt 20 metrus sekundē.