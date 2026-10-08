Interese liela: ātri pārdotas visas Latvijas Bankas kolekcijas monētas "Kastanis"
Latvijas Banka ceturtdien pārdevusi visas sudraba kolekcijas monētas ar apzeltītām detaļām "Kastanis".
Interese par monētas "Kastanis" iegādi bijusi liela, un trīs stundas pēc pārdošanas sākšanas, visas monētas vietnē "e-monetas.lv" ir izpārdotas, informēja Latvijas Banka.
Sudraba kolekcijas monētu ceturtdien no plkst. 12 varēja iegādāties tīmekļvietnē "e-monetas.lv". Monētas cena Latvijas Bankā bija 147 eiro, savukārt iegādes limits vienai personai bija trīs monētas.
Monētas priekšpusē jeb aversā ir reljefs kastaņa augļa atveids ar adataino augļapvalku un apzeltītu augli no priekšpuses. Augšdaļā puslokā izvietots uzraksts "5 EURO", bet lejasdaļā - gadskaitlis "2026". Savukārt monētas reversā ir reljefs ieplīsuša kastaņa augļapvalka atveids ar apzeltīta augļa daļu skatā no aizmugures. Augšdaļā slīpi izvietots uzraksts "LATVIJA".
Monētas tirāža ir 3000 eksemplāru. Monētas grafiskā dizaina autors ir mākslinieks Kaspars Līdums. Monēta kalta Lietuvas kaltuvē "Lietuvos monetu kalykla".
Kolekcijas monētas ir maksāšanas līdzeklis tikai emisijas valstī. Kolekcijas monētas pēc formas ir nauda, bet pēc būtības - mākslas darbs. Tās izgatavo no zelta, sudraba vai citiem dārgmetāliem īpaši augstā kaluma kvalitātē. Atšķirībā no apgrozības naudas kolekcijas monētas parasti nav domātas lietošanai maksājumos, bet dāvināšanai, piemiņai un kolekcijām. Šo iemeslu dēļ monētu cena arī būtiski pārsniedz nominālvērtību. Kolekcijas monētu nominālvērtība ir atšķirīga no apgrozības monētu nominālvērtības.