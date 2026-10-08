Policisti noķer kabatzagļus, pirms cietusī pamanījusi maka pazušanu
Rīgas autobusā kāda sieviete kļuva par kabatzagļu upuri, šķiroties no naudas maka. Par laimi, likumsargi bija modri!
Šā gada 29. septembrī 22. autobusā, kas tobrīd brauca virzienā no lidostas uz Rīgas centru, iekāpa kabatzagļi – vīrietis ar sievieti. Viņi novēroja kādu pasažieri, kura iekāpa autobusā un apsēdās, rokassomiņu novietojusi uz pleca. Lai novērstu uzmanību, kabatzagle uzgrūdās pasažierei un tikmēr izvilka viņai no rokassomas naudas maku. Nākamajā pieturā iespējamās vainīgās personas izkāpa no autobusa un no nozagtā maka izņēma visu skaidro naudu – 104 eiro, un pēc tam maku izmeta atkritumu tvertnē.
Tikmēr zagļu darbības novēroja Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja 2. nodaļas likumsargi, kas specializējas kabatzādzību novēršanā. Policisti izsekoja zagļus un viņus aizturēja, kā arī atguva nozagto naudu.
Aizturētā sieviete ir dzimusi 1954. gadā, bet viņas iespējamais līdzdalībnieks – 1974. gadā. Jāpiemin, ka vīrietis jau iepriekš sodīts par kabatzādzībām.
Saistībā ar notikušo Rīgas Pārdaugavas pārvaldē uzsākts kriminālprocess saskaņā ar Krimināllikuma 180. pantu – par zādzību nelielā apmērā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai probācijas uzraudzība, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods. Uz izmeklēšanas laiku abām aizdomās turētajām personām piemērots drošības līdzeklis – policijas uzraudzība.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.