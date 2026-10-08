Latvijā diviem jaundzimušajiem reģistrēti unikāli dubultvārdi
Nedzirdētus un līdz ar to unikālus dubultvārdus jaundzimušajiem izvēlējusies pa vienai ģimenei Dienvidkurzemes novadā un Liepājā.
Šie unikālie dubultie vārdi ir - Emorija Melodija un Medoks Fokss. Latvijā ir divi vīriešu dzimtes pārstāvji, kuriem ir vārds Medokss, taču Medoks ir vienā dubultā vārdā – Medoks Aleksandrs, lasāms Pilsonības un migrācijas pārvaldes Personvārdu datu bāzē.
Kuldīgā dzimušais puisītis, kura vecāku dzīvesvieta norādīta Grobiņa, nesīs vārdu Liors, savukārt viena meitenīte aizputniece ir vārdā Inese Nellija, bet otrai mazajai aizputniecei dots neparastais vārds - Emorija Melodija, vēsta Liepājas portāls "Liepajniekiem.lv".
Pēc datu bāzes informācijas spriežams, ka viņa būs turpmāk vienīgā šāda dubultā vārda īpašniece – Latvijā nav nevienas Emorijas Melodijas, arī Emorijas ne, bet vārds Melodija, lietots kā viens personvārds, ir septiņām sievietēm, savukārt dubulto vārdu kombinācijās vēl astoņas reizes.