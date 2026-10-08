Bijušais Latvijas futbola izlases kapteinis Gorkšs oficiāli izvirzīts Valsts kancelejas direktora amatam
Pēc noslēdzošās konkursa kārtas Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) Valsts kancelejas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virzīs Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu, paziņoja premjera komunikācijas padomniece Elīna Šverna.
Jautājums par Gorkša apstiprināšanu amatā tiks skatīts 13. oktobra valdības sēdē.
Kulbergs skaidro, ka no Valsts kancelejas sagaida, lai tā kļūst par spēcīgu, datos balstītu valdības centru, kas palīdz lēmumus pieņemt ātrāk un precīzāk.
"Uzskatu, ka Gorkšam ir atbilstoša pieredze, lai manis definētās pārmaiņas Valsts kancelejā tiktu ieviestas. Visi trīs finālisti ir spēcīgi vadītāji ar pieredzi valsts pārvaldē un ārpus tās, un pateicos katram no viņiem par dalību konkursā," paudis Kulbergs.
No deviņiem otrās kārtas pretendentiem trešajai konkursa kārtai vērtēšanas komisija bija izvirzīja trīs - bijušo Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektori, šobrīd Centrālās finanšu un līgumu aģentūras nozares atašeju Ievu Jaunzemi, Valsts administrācijas skolas direktori Agitu Kalviņu un Gorkšu.
Trešajā kārtā tika vērtētas pretendentu vadības kompetences: stratēģiskais redzējums, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, pārmaiņu vadība, komandas vadīšana.
Valsts kancelejas direktora pretendentu atlase notika trīs kārtās. Pēc saņemto 18 pieteikumu izvērtēšanas uz konkursa otro kārtu tika virzīti deviņi, uz trešo - trīs pretendenti. Atbilstoši konkursa procedūrai konkursa pretendentu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu par trešās kārtas rezultātu un par to informēja Ministru prezidentu.
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Konkursa pretendentu vērtēšanas komisiju vada Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs. Komisijas sastāvā ir Finanšu ministrijas valsts sekretāre Baiba Bāne, Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte, Valsts drošības dienesta priekšnieks Normunds Mežviets un Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Andžejs Viļumsons.
Jau vēstīts, ka iepriekšējais Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs maijā tika aizturēts tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Vispirms viņu no amata atstādināja, bet vēlāk puses vienojās, ka Kronbergs pametīs amatu.
Valsts kanceleja ir Latvijas valdības centrs - institūcija, kuras uzdevums ir nodrošināt valdības darba funkcionēšanu un, nodrošinot datu analīzi, izvērtējot dažādus rīcības scenārijus un piesaistot ekspertus no dažādām jomām, sniegt datos un izpētē balstītu informāciju Ministru prezidentam un valdībai, tādējādi palīdzot pieņemt precīzākus, faktos balstītus lēmumus. Valsts kancelejas darbu vada direktors, kurš ir visaugstākā ranga ierēdnis.
Kopš 2015. gada septembra valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlasi centralizēti veic Valsts kanceleja.