Māksliniece Madara Repše-Šterna lūdz sabiedrības palīdzību ārstēšanās izdevumu segšanai
Māksliniece Madara Repše-Šterna sociālajā platformā “Threads” vērsusies pie sabiedrības ar lūgumu palīdzēt segt ārstēšanās izmaksas. Viņa atklāj, ka veselības problēmu dēļ šobrīd finansiāls atbalsts viņai ir īpaši nepieciešams.
“Man nav viegli lūgt palīdzību, zinu – “noēdīs bez sāls”... Šobrīd veselības dēļ un visa plusā man tā ir īpaši nepieciešama. Ārstēšanās (nonstop) izmaksas ir lielas (maigi teikts),” raksta Repše-Šterna.
Viņa norāda, ka būs no sirds pateicīga ikvienam, kurš var palīdzēt. “Katrs ziedojums, neatkarīgi no summas, šobrīd ir ļoti nozīmīgs. Ja nav iespējas ziedot, ļoti novērtēšu arī dalīšanos ar šo ierakstu,” aicina māksliniece.
Ziedojumus Madarai Repšei-Šternai iespējams pārskaitīt uz kontu LV64HABA000130A204978.
Jau iepriekš ziņots, ka Madara ar iedzimtu gremošanas sistēmas saslimšanu saskaras kopš 15 gadu vecuma. Viņas veselības stāvokļa dēļ veikta arī ileostomija – operācija, kuras laikā zarnu izvada caur atveri vēdera sienā, lai nodrošinātu organisma atkritumvielu izvadīšanu. Pie šīs atveres jeb stomas tiek piestiprināts īpašs maisiņš, kurā tiek uzkrāts zarnu saturs.
Māksliniece iepriekš atklāti stāstījusi par savu veselības pieredzi un ikdienu ar stomu, pievēršot uzmanību arī tam, ka nopietnas veselības problēmas var būtiski ietekmēt cilvēka dzīvi un radīt ievērojamus papildu izdevumus.
Noslēdzot savu aicinājumu, Repše-Šterna raksta: “Visiem dzīvē viss var būt kopā!”