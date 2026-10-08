Vai esi redzējis? Daugavpilī jau vairākas dienas pazudis 15 gadus vecais Alans
Valsts policija meklē 15 gadus veco Alanu Janoviču, kurš 5. oktobrī izgāja no savas dzīvesvietas Daugavpilī un kopš tā laika nav atgriezies. Līdz šim jaunieša atrašanās vieta nav zināma.
Alana meklēšanā iesaistījušās Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Dienvidlatgales iecirkņa amatpersonas. Policija aicina iedzīvotājus aplūkot jaunieša fotogrāfiju un pievērst uzmanību arī viņa auguma pazīmēm un apģērbam.
Alans ir aptuveni 165 centimetrus garš, sportiskas miesas būves, ar tumšiem matiem, īsu bārdu un tumši brūnām acīm. Dienā, kad jaunietis izgāja no mājām, viņš bija ģērbies zaļā sporta kostīmā un melnā ādas virsjakā.
Policija aicina atsaukties cilvēkus, kuri jaunieti redzējuši pēc 5. oktobra vai kuriem ir zināms, kur viņš varētu būt devies. Ja Alans ir pamanīts vai ir jebkāda informācija, kas varētu palīdzēt noskaidrot viņa atrašanās vietu, iedzīvotāji aicināti sazināties ar policiju.
Informāciju iespējams sniegt, zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112 vai Valsts policijai pa tālruni 65403363.