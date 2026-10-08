Liepājas Reģionālās slimnīcas mediķi prezentē pētījumus Baltijas Radioloģijas kongresā
Liepājas Reģionālās slimnīcas speciālisti Viļņā notikušajā Baltijas Radioloģijas kongresā prezentēja pētījumus par pacientu apmierinātību staru terapijā un iekšējo auditu radioloģijā, vienlaikus stiprinot profesionālās zināšanas un kontaktus. Kongresa centrā bija jaunākās tehnoloģijas un mākslīgais intelekts radioloģijā, kas tieši ietekmē nozares attīstību un pacientu aprūpi.
No 1. līdz 3. oktobrim Viļņā, Lietuvā, norisinājās Baltijas Radioloģijas kongress 2026 (Baltic Congress of Radiology), pulcējot radioloģijas un ar to saistīto medicīnas jomu speciālistus no Baltijas valstīm un citām Eiropas valstīm. Kongresā piedalījās arī Liepājas Reģionālās slimnīcas speciālisti, papildinot profesionālās zināšanas, iepazīstot nozares aktualitātes un daloties pieredzē.
Liepājas Reģionālo slimnīcu kongresā pārstāvēja Staru terapijas nodaļas vadītāja, radioloģe-terapeite Līna Dresmane, Radiācijas drošības nodaļas medicīnas fiziķe Sandra Stepiņa, Staru diagnostikas nodaļas vadītāja, radioloģe Inga Frišmane, kā arī radioloģes Marta Krūmiņa un Inguna Ambulte.
“Kongress bija vērtīga iespēja papildināt profesionālās zināšanas, iepazīties ar jaunākajām aktualitātēm un attīstības tendencēm radioloģijā, kā arī pārrunāt ikdienas darbā aktuālus jautājumus ar kolēģiem no citām ārstniecības iestādēm un valstīm. Šādas tikšanās ļauj ne tikai iegūt jaunas zināšanas, bet arī dalīties pieredzē un veidot jaunus profesionālos kontaktus,” norāda Līna Dresmane.
Kongresā Līna Dresmane prezentēja pētījumu “Patient Satisfaction During Radiotherapy: A Single-Centre Questionnaire-Based Study”, kurā analizēta pacientu apmierinātība ar saņemto staru terapijas aprūpi. Savukārt medicīnas fiziķe Sandra Stepiņa prezentēja plakāta ziņojumu par pētījumu “Internal clinical audit in Radiology department”, kurā analizēts radioloģijas nodaļā veiktais iekšējais audits.
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Kongresa programma aptvēra plašu radioloģijas jomu – no jaunākajām tehnoloģijām un inovācijām līdz pētījumiem un mākslīgā intelekta izmantošanas iespējām medicīnā. Īpaša uzmanība tika pievērsta arī praktiskiem piemēriem, kas jau šobrīd ietekmē radioloģijas attīstību un pacientu aprūpi.
“Ļoti aktuāla tēma kongresā bija mākslīgais intelekts un tā izmantošanas iespējas radioloģijā, kā arī jaunās tehnoloģijas, inovācijas un pētniecība. Bija interesanti uzzināt par dažādiem pētījumiem un pieredzi citās valstīs, tostarp par plaušu vēža skrīninga rezultātiem Latvijā. Šāda informācijas apmaiņa ir būtiska, lai arī mēs savā ikdienas darbā varētu sekot līdzi nozares attīstībai un izvērtēt jaunas iespējas pacientu aprūpes pilnveidošanai,” stāsta Līna Dresmane.
Dalība starptautiskos profesionālās izaugsmes pasākumos sniedz iespēju Liepājas Reģionālās slimnīcas speciālistiem ne tikai sekot līdzi jaunākajām tendencēm nozarē, bet arī prezentēt slimnīcā īstenoto darbu un pētījumu rezultātus starptautiskā vidē.