“Vai tiešām ir par maz darba?” Kritizē jaunos noteikumus Rīgas skolās
Jaunā kārtība, kas regulē dāvanas Rīgas skolotājiem, ir uzskatāma par pārāk lielu iejaukšanos jomā, kur nav bijušas izteiktas problēmas, sūdzības un negatīvas tendences. Tā intervijā portālam Jauns.lv sacīja Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) priekšsēdētāja Inga Vanaga.
“Mēs teiktu, ka šis jautājums pašvaldībā ir pārregulēts. Mēs neredzam, ka tā būtu tik liela problēma, lai būtu bijis jāpieņem šāds lēmums. Tā kaut kādā mērā ir arī neuzticēšanās.
Viens no pamatojumiem bija korupcijas riski, ka var tikt ietekmētas atzīmes un vērtējumi. Šādi pamatojumi ir ļoti nekorekti pret pedagogu saimi. Ir arī jautājums, kas to visu kontrolēs un vai šis nav butaforisks vēstījums.”
Jau vienā jubilejā dāvana var pārsniegt 50 eiro limitu
Turklāt noteiktais 50 eiro limits mācību gada ietvaros liek vaicāt, kā justies ģimenēm, ja katrs bērns vēlas apsveikt skolotāju ar kādu ziedu vai saldumu, kas ir diezgan klasiskas dāvanas. Vai tas nozīmē, ka līdz ar jauno kārtību jārēķina, vai jau vienā jubilejā nesanāk pārsniegt noteikto 50 eiro limitu?
“Vai tiešām ir par maz darba izglītības laukā, lai kaut kam tādam ķertos klāt bez datiem, ka tā būtu baigā problēma nozarē? Man liekas, ka kādam laikam ir par maz darba.”
Aicina saglabāt cilvēcisko attiecību skaistumu
Jaunā kārtība attiecas tikai uz Rīgas pedagogiem, taču Vanaga norādīja, ka LIZDA ir izstrādājusi pedagogu ētikas kodeksu, kurā arī ir skarti šie jautājumi. Ir jāvaicā, vai tiešām sadarbībā starp skolu, skolotāju, ģimeni un bērniem dāvanas skolotājiem ir milzīga problēma un kāds vēstījums ar jaunajiem ierobežojumiem tiek nodots. “Ir taču arī kaut kāds cilvēcisko attiecību skaistums!”
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Vai tramīgi skaitīsim iztērētos eiro?
Protams, ir dzirdēti atsevišķi gadījumi, kad vecāki nosaka pārāk lielas naudas summas skolotāju dāvanām un notiek strīdi par tām. Taču ļoti daudzi apsveic pedagogus ar kartiņām, saldumiem un ziediem.
“Bet arī tas var veidot 50 eiro gada ietvaros. Ko tad mēs darīsim? Skolotāja vārda dienā un dzimšanas dienā bērns grib apsveikt skolotāju, un vecāks piekrīt kaut ko sagādāt svētku mirklim.” Līdzīgi parasti ir arī Ziemassvētkos un mācību gada noslēgumā.
“Kāds ir [jauno ierobežojumu] vēstījums? Vai tiešām būsim tik tramīgi uz cilvēcisko attiecību svētku mirkļu no sirds pateiktā paldies ietekmēšanu eiro izteiksmē?”
Katrs var iesaistīties iespēju robežās
Runājot par strīdīgiem jautājumiem saistībā ar skolotāju sveikšanu izlaidumos vai citos svētkos, Vanaga norādīja, ka daudzviet ir panākta vienošanās, ka dāvanu finansēšana ir brīvprātīga. Parasti ir kāds vecāks, kurš uzņemas sarūpēt un nodot dāvanu skolotājai, bet pārējie iesaistās brīvprātīgi. Visbiežāk neviens vecāks netiek spiests maksāt par skolotāju dāvanām. Ir labi, ja katrs pats var izlemt, vai un cik lielā mērā tajā iesaistīties savu iespēju robežās.
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“Man liekas, ka tas ir labs zelta vidusceļš bez pārmetumiem, kritikas un kaunināšanas. Ja nevēlies, neiesaisties. Ja vēlies, lūdzu, savas rocības ietvaros.
2026. gada jaunā mācību gada sākums
Šodien visā Latvijā ar ziediem, satraukumu un atkalredzēšanās prieku sācies jaunais mācību gads.
Nav dzirdēts, ka kāds dabūjis diplomu saistībā ar dāvanām
Nekad neesmu dzirdējusi, ka kāds skolotājs ietu un prasītu vai paģērētu kādas dāvanas.” Drīzāk dzirdēts, ka daži vecāki pārcenšas ar skolotāju dāvanām. “Kopumā mēs neesam saskārušies ar lielām problēmām, korupcijas riskiem un ietekmēšanas riskiem.”
Nav dzirdēts, ka kādam skolēnam bijusi iespēja tikt pie diploma, atestāta saistībā ar dāvanām skolotājiem. “Ir izslēgtas šādas situācijas.” Nav arī dzirdēts, ka saistībā ar skolotāju dāvanām visi klases bērni pārbaudes darbos saņēmuši 10 balles.
"Nē, tādus gadījumus neesmu dzirdējusi pēdējos 11 gados, kopš man ir gods vadīt LIZDA.” Nav bijusi informācija, ka ar dāvanām būtu bijusi iespēja ietekmēt pedagogu noteikto vērtējumu.
Skolotāji nav dāvanu izspiedēji!
Tāpēc jaunos noteikumus var uzskatīt par aizskarošiem, Vanaga teica. “Ko ar to gribēja pateikt? Kāds ir vēstījums sabiedrībai? Tā jau [pedagogu] prestižs ir pagrauts it kā skolotāji būtu dāvanu izspiedēji.” Nesenajā Skolotāju dienā pedagogi saņēma ziedus, kartiņas, saldumus un pašu skolēnu izdomātus dekorus.
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Ko darīt, ja viens vecāks ierosina “kosmisku” summu?
Arodbiedrībā dzirdēts par gadījumiem, kad kāds vecāks ierosina skolotāju dāvanām atvēlēt summu, ko citas ģimenes nevar atļauties. Tad ieteikums ir risināt situāciju uz vietas, atcerēties, ka nevienu nevar piespiest piedalīties skolotāju dāvanu finansēšanā, nebojāt savstarpējās attiecības un ar cieņu izturēties pret katra vecāka ģimenes izvēli un rocības iespējām.
Bet nevajadzētu aizliegt apdāvināt skolotājus. Turklāt Latvijā ir spēcīga tradīcija dāvināt skolotājiem ziedus. Līdz ar to ir aicinājums šo jautājumu atstāt katras skolas un ģimenes ziņā. Protams, ir arī tādi skolotāji, kuri lūdz vecākiem neapdāvināt viņus. “Es lūgtu vecākus to respektēt.”
Pārspīlēts regulējums bez kontroles
Kopumā jaunie noteikumi uzskatāmi par pārāk lielu iejaukšanos jomā, kur nav bijušas milzīgas problēmas, Vanaga teica un norādīja, ka šajā ziņā nav arī sūdzību un negatīvu tendenču.
Nav informācijas, ka kāds bērns vai ģimene tiktu diskriminēta no pedagoga puses saistībā ar dāvanām. Tas ir pārspīlēts regulējums bez reāliem kontroles procesiem, Vanaga pauda viedokli.
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Rīgā noteikta jauna kārtība skolotāju dāvanām
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldībā ir noteikta kārtība, kas reglamentē, kādas dāvanas pašvaldības darbinieki drīkst pieņemt un kā jārīkojas gadījumos, kad tiek pasniegta dāvana, kas pārkāpj reglamentā noteikto kārtību. Jaunie noteikumi attiecas arī uz pašvaldības iestādēs strādājošajiem pedagogiem.
Pašvaldības publicētā kārtība paredz vairākus izņēmumus, kad dāvanu drīkst pieņemt. Viens no tiem attiecas uz ziediem un suvenīriem. Tos darbinieks var pieņemt, ja dāvinātāja mērķis ir uzmanības apliecināšana un dāvanas raksturs, pasniegšanas apstākļi, regularitāte vai aptuvenā vērtība nerada aizdomas, ka ar dāvanu mēģināts ietekmēt darbinieka attieksmi vai rīcību.
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Ierobežo arī kolektīvās dāvanas
Tāpat ir paredzētas kolektīvas dāvanas. Šādas dāvanas darbinieks drīkst pieņemt, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 50 eiro. Tas nozīmē, ka vecāku vai citu personu kopīgi pasniegta dāvana pedagogam nevar pārsniegt 50 eiro vērtību, ja tā tiek pieņemta kā kolektīva dāvana saskaņā ar pašvaldības noteikto kārtību.
Kādas dāvanas turpmāk nedrīkstēs pieņemt?
• skaidru un bezskaidru naudu;
• dāvanu kartes;
• maksas digitālo pakalpojumu piekļuves, licences, kriptoaktīvus un citus naudas ekvivalentus vai digitālas vērtības;
• aizdevumus, atlaides, pakalpojumus, viesnīcu izmitināšanu, reklāmas, mācību, sporta vai izklaides pasākumu apmaksu, ceļojumu vai transporta apmaksu;
• iespēju iegādāties preces vai pakalpojumus par nosacījumiem, kas nav publiski pieejami, un citus personiskus labumus par pazeminātu vērtību, kas nav vispārējais tirgus piedāvājums.