Ģimenes ar bērniem līdz 3 gadu vecumam var saņemt bezmaksas emocionālās palīdzības konsultācijas
No 2025. gada septembra Liepājā ģimenes ar bērniem līdz trīs gadu vecumam var pieteikties bezmaksas PEP konsultācijām, ko nodrošina sertificēta speciāliste Baiba Griezīte. Katrai ģimenei pieejamas trīs 1,5 stundas garas klātienes konsultācijas, sniedzot praktisku un emocionālu atbalstu par bērna aprūpi, attīstību un vecāku labsajūtu līdz 2026. gada 31. decembrim.
No 2025. gada septembra ģimenes Liepājā, kurās aug viens vai vairāki bērni līdz trīs gadu vecumam, ir aicinātas pieteikties un saņemt bezmaksas pirmās emocionālās palīdzības (PEP) konsultācijas. Konsultācijas Liepājā nodrošina sertificēta PEP mamma jeb vecāku emocionālā atbalsta speciāliste Baiba Griezīte.
Šis ir pirmais projekts, kas tiek īstenots Liepājas valstspilsētas pašvaldības 2025. gada līdzdalības budžeta projektu konkursa ietvaros, kur sabiedrības balsojuma rezultātā tika atbalstīti kopumā 12 projekti, tostarp ideja ar nosaukumu “Laimīgiem vecākiem laimīgi bērni – emocionāls atbalsts vecākiem ar bērniem vecumā no 0–3 gadiem”.
Konsultācijām var pieteikties ģimenes, kurās vismaz viens no bērna vecākiem ir deklarēts Liepājā. Katra ģimene var saņemt trīs klātienes konsultācijas savā mājvietā vai citā ģimenei ērtā vietā pēc iepriekšējas vienošanās. Vienas konsultācijas ilgums ir 1,5 stunda. Pakalpojums pieejams līdz 2026. gada 31. decembrim vai kamēr paredzētais konsultācijas skaits būs pieejams.
Emocionāla atbalsta pakalpojums vecākiem ar bērniem vecumā no līdz trīs gadiem nodrošina emocionālu, informatīvu un praktisku atbalstu jautājumos par vecāku lomas apgūšanu, bērna vajadzībām, attīstību, zīdīšanu, ēšanu, miegu, bērna raudāšanu, aprūpi un audzināšanu, kā arī dažādiem vecāku emocionālajiem stāvokļiem pēc bērna piedzimšanas.
PEP mammu pakalpojums ir kā pirmā palīdzība situācijās, kad ģimenei nepieciešama praktiska informācija vai arī emocionāls atbalsts, lai veidotu mierīgas attiecības ar savu bērnu un veicinātu harmonisku vidi ģimenē, tai skaitā arī partneru savstarpējās attiecībās.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Lai pieteiktos pakalpojuma saņemšanai, jāsazinās ar PEP mammu Baibu Griezīti pa tālruni 26 521 5 00 vai rakstot e-pastu uz baibag@ostkom.lv.