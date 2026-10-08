Liepājā sveic nominācijas "Gada skolotājs" ieguvējus
Trešdien, 7. oktobrī, koncertzālē “Lielais dzintars” tiks godināti 82 Liepājas pedagogi, tostarp “Gada skolotājs 2026” laureāti un jaunie skolotāji, par izciliem sasniegumiem un ieguldījumu izglītībā. Pasākumā piešķirs arī Liepājas valstspilsētas Apbalvojumus izglītībā 14 pedagogiem par skolēnu panākumiem un inovatīvu metodisko darbu.
Trešdien, 7. oktobrī svinīgā Skolotāju dienai veltītā pasākumā Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” par nozīmīgu ieguldījumu darbā ar skolēniem aizvadītajā mācību gadā tiks godināti 82 pedagogi – gan titula “Gada skolotājs 2026” ieguvēji, gan skolotāji, kuri saņems Liepājas valstspilsētas apbalvojumu izglītībā, kā arī sveikti izglītības iestāžu jaunie pedagogi.
Apbalvojums “Gada skolotājs” jau tradicionāli tiek piešķirts pedagogiem, kuri par īpaši nozīmīgu ieguldījumu aizvadītajā gadā veicinājuši skolēnu sasniegumus, guvuši kā kolēģu, tā skolēnu atzinību. Kopumā 11 nominācijās kopā izvirzīti 27 pedagogi – 16 pirmsskolas izglītības iestāžu un 11 vispārizglītojošo skolu, augstākās izglītības iestāžu un interešu izglītības skolotāji. Lielākais apbalvojamo skaits šogad pieteikts nominācijā “Izaugsmes motivētājs”, “Pedagogs - mentors”, “Pedagoga debija” un “Mūžs izglītībā”.
Nominācijas “Gada skolotājs 2026” pretendenti:
- Pedagoga debija – Pirmskolas izglītības iestādes “Stārķis” skolotāja Viktorija Jakubova, Liepājas pirmskolas izglītības iestādes “Mazulītis” skolotāja Aija Saulīte, Liepājas pirmskolas izglītības iestādes “Liepiņa” skolotāja Ilze Vasermane, Liepājas Valsts tehnikuma skolotājs Renāts Butkus, Liepājas Valsts ģimnāzijas skolotāja Juta Viļumsone – Dakša;
- Pedagogs – mentors - Liepājas pirmskolas izglītības iestādes “Prātnieks” skolotāja Dana Neilande, Liepājas pirmskolas izglītības iestādes “Rūķītis” skolotāja Gita Iļče, Liepājas Liedaga vidusskolas skolotāja Daila Notte;
- Digitālais dzinējspēks – Liepājas pirmskolas izglītības iestādes “Delfīns” skolotāja Ina Slice, Liepājas pirmskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” skolotāja Kristīne Druva;
- Izaugsmes motivētājs – Liepājas pirmskolas izglītības iestādes “Brīnumzeme” skolotāja Daina Voitāne, Liepājas Jāņa Čakstes vidusskolas skolotāja Iveta Pirktiņa, Liepājas pirmskolas izglītības iestādes “Liedags” skolotāja Maija Štībele, Liepājas Centra sākumskolas skolotāja Antra Berga, Liepājas pirmskolas izglītības iestādes “Saulīte” skolotāja Andra Aniņa;
- Vadītājs - līderis – Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā Sanita Perševica, Liepājas pirmskolas izglītības iestādes “Kriksītis” vadītāja Anda Lanka, Liepājas pirmskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja Sintija Pīrāga Ivanovska;
- Sociālā dialoga veicinātājs – Liepājas pirmskolas izglītības iestādes “Pūcīte” skolotāja Agnese Birze, Liepājas pirmskolas izglītības iestādes “Stārķis” vadītāja Anna Koliškina;
- Interešu izgaismotājs – Liepājas Raiņa vidusskolas skolotājs Mārtiņš Mamis;
- Atbalstošais plecs – Liepājas Oskara Kalpaka vidusskolas sociālais pedagogs Dace Liepa;
- Skolotājs skolotājam - RTU Liepājas akadēmijas lektore Ivita Pelnēna;
- Jauniešu iedvesmotājs – MIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs Nils Kuncītis;
- Mūžs izglītībā - Liepājas Bērnu un jaunatnes centra skolotāja Marita Lūriņa- Stelmakere, Liepājas pirmskolas izglītības iestādes “Dzintariņš” skolotāja Liene Lejmalniece, Liepājas pirmskolas izglītības iestādes “Zīļuks” skolotāja Irina Jevsukova.
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Pasākumā tradicionāli tiks pasniegts arī Liepājas valstspilsētas Apbalvojums izglītībā, ko piešķir pedagogiem par viņu audzēkņu izciliem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos, valsts un reģiona mēroga konkursos vai sporta sacensībās, izciliem sasniegumiem metodiskā darba attīstīšanā pilsētā, mācību jomu koordinatoru un pilsētas metodiķu profesionālās meistarības paaugstināšanā, kā arī par labās prakses popularizēšanu. Šogad balvas saņems 14 pedagogi un atzinība ir kā novērtējums viņu inovatīvai pedagoģiskai darbībai un izglītojamo izcilības sasniegšanai reģiona, valsts un starptautiskajā mērogā.
Liepājas valstspilsētas Apbalvojumi izglītībā tiks piešķirti:
- Liepājas Valsts ģimnāzijas skolotājai Vintrai Brašai par veiksmīgu 9.klašu skolēnu sagatavošanu latviešu valodas centralizētajam eksāmenam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Valsts ģimnāzijas skolotājai Ingai Holandei par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu angļu valodas optimālā līmeņa centralizētajam eksāmenam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskolas skolotājai Simonai Stalidzānei par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu latviešu valodas augstākā līmeņa centralizētajam eksāmenam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Liedaga vidusskolas skolotājai Kristīnei Potockai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu Latvijas Skolēnu 79.spartakiādei "Tautas bumbā" un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Raiņa vidusskolas skolotājam Edmonam Grudulam par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu angļu valodas augstākā līmeņa centralizētajam eksāmenam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Valsts ģimnāzijas skolotājai Sandrai Šulmei par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu matemātikas augstākā līmeņa un 9.klases matemātikas centralizētajam eksāmenam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Valsts ģimnāzijas skolotājam Artim Freimanim par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu matemātikas optimālā līmeņa centralizētajam eksāmenam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Valsts ģimnāzijas skolotājam Feliksam Rekovičam par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu bioloģijas augstākā līmeņa centralizētajam eksāmenam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Valsts ģimnāzijas skolotājai Nadeždai Mamedovai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu valsts un starptautiska mēroga SMU konkursiem un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Raiņa vidusskolas skolotājam Aigaram Brečam par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu Latvijas skolu badmintona čempionātam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskolas skolotājai Zitai Tapiņai par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu Valsts eseju, vizuālās mākslas konkursam un JAL finanšu pratības un radošuma konkursam "Mana vārdnīciņa" un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Draudzīgā aicinājuma vidusskolas skolotājai Inārai Knitnerei par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu Valsts eseju, vizuālās mākslas konkursam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas pirmskolas izglītības iestādes "Mazulītis" skolotājai Andrai Šeidlerei par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu Latvijas jauno vokālistu konkursam “Pavasarī dziesmas skan 2026” un Liepājas Bērnu un jaunatnes centra vokālistu konkursam “Cālis 2026” un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu;
- Liepājas Valsts ģimnāzijas skolotājam Normundam Dzintaram par veiksmīgu skolēnu sagatavošanu latviešu valodas optimālā līmeņa centralizētajam eksāmenam un mūsdienīgu metodiskā darba attīstīšanu.
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Tāpat pasākumā tiks sveikti pilsētas jaunie pedagogi. Šajā mācību gadā Liepājas skolās un pirmsskolā darbu uzsāk kopumā 41, no tiem 17 sākuši darba gaitas skolās un 24 – pirmsskolas izglītības iestādēs. Visvairāk jaunie pedagogi papildinājuši iestādes kolektīvu pirmsskolas izglītības iestādēs “Prātnieks” un “Saulespuķe”, kā arī Liepājas Valsts ģimnāzijā, Liepājas Liedaga vidusskolā un Liepājas Oskara Kalpaka vidusskolā.
Gada skolotāji kā atzinību balvā saņems tradicionāli, īpaši šim titulam veidoto piespraudi “Sudraba ābols”, kā arī Liepājas Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus un pašvaldības naudas balvas.