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Uz Ventspils šosejas autovadītāji izkāpj no automašīnām, lai savstarpēji skaidrotu attiecības. VIDEO

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

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Uz Ventspils šosejas šodien pamanīta savāda "saķeršanās" starp diviem autovadītājiem.

Uz Ventspils šosejas autovadītāji izkāpj no automa...

Kāds aculiecinieks uz Ventspils šosejas pie luksofora nofilmējis, kā divi autovadītāji izkāpj no automašīnām, lai savstarpēji "skaidrotu attiecības".

Diemžēl video nav pārāk garš un nav zināms, ar ko šī "skaidrošanās" autovadītājiem beigusies.

Komentāros cilvēki par šādu ainiņu tikai pasmejas un piebilst: "Tik atklāti mīlināties Kurzemē nav pieņemts."

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