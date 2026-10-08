Drošības riski ir pārāk lieli: pašvaldību deputātiem liegs braukt uz Krieviju un Baltkrieviju
Pašvaldību deputātiem turpmāk būs liegts doties uz Krieviju un Baltkrieviju. Saeima ceturtdien steidzamības kārtā galīgajā lasījumā pieņēma likuma grozījumus, paplašinot to amatpersonu loku, uz kurām attiecas šāds ceļošanas aizliegums.
Līdz šim aizliegums izbraukt uz Krieviju un Baltkrieviju jau attiecās uz Saeimas deputātiem un virkni ar valsts drošību saistītu amatpersonu un darbinieku. Tagad šim sarakstam pievienoti arī pašvaldību deputāti.
Izmaiņu autori norāda, ka pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā pieauguši Latvijas nacionālās drošības riski. Krievija un Baltkrievija turpina izmantot dažādas hibrīdkara metodes, tostarp cenšoties iegūt informāciju un ietekmēt lēmumu pieņemšanu citās valstīs.
Uzsvērts arī tas, ka pašvaldību deputātiem var būt pieejama informācija par kritisko infrastruktūru, civilās aizsardzības plāniem, transporta un loģistikas mezgliem un citiem pašvaldību resursiem. Publiski izskanējuši arī gadījumi, kad atsevišķi pašvaldību deputāti turpinājuši regulāri apmeklēt Krieviju vai Baltkrieviju personīgu vai saimniecisku iemeslu dēļ.
Likuma grozījumus iesniedza vairāku Saeimas deputātu grupa. Par izmaiņām nobalsoja visi deputāti, kuri piedalījās balsojumā, savukārt vairums savulaik no “Stabilitātei” ievēlēto deputātu balsojumā nepiedalījās.