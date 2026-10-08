Gandrīz trešdaļa gribētu adoptēt patversmes dzīvnieku, tomēr būtiska iemesla dēļ vilcinās
Gandrīz trešdaļa cilvēku, kuri savu pašreizējo mājdzīvnieku nav adoptējuši no patversmes, nākotnē būtu gatavi to darīt. Tomēr daudzus no šāda soļa attur bažas – nav zināms, kāda bijusi dzīvnieka veselība, kā tas uzvedies iepriekš un vai spēs iejusties jaunajā ģimenē, liecina starptautisks “Mars” pētījums.
Aptaujājot vairāk nekā 26 000 cilvēku 14 valstīs, noskaidrots, ka 28% respondentu, kuri savu pašreizējo mājdzīvnieku nav adoptējuši no patversmes, nākotnē vēlētos to darīt, ja būtu pieejama nepieciešamā informācija un atbalsts.
Visbiežāk potenciālos saimniekus satrauc neziņa par dzīvnieka pagātni. Trešdaļai jeb 33% trūkst informācijas par tā veselības vēsturi, 27% uztraucas par dzīvnieka uzvedību, bet ceturtā daļa nav pārliecināti, vai konkrētais suns vai kaķis būs piemērots viņu mājsaimniecībai.
Jaunajās mājās nepieciešams laiks
Arī pēc adopcijas dzīvniekam nepieciešams laiks, lai pierastu pie pilnīgi jaunas vides. Veterinārārste un mājdzīvnieku veselības eksperte Estere Bijsmansa iesaka jaunajiem saimniekiem atcerēties tā dēvēto 3-3-3 principu.
Pirmās trīs dienas galvenais uzdevums ir ļaut dzīvniekam jaunajā vidē justies droši. Nākamajās trīs nedēļās pakāpeniski jāveido ikdienas rutīna un savstarpēja uzticība, savukārt aptuveni trīs mēnešu laikā lielākā daļa dzīvnieku jau ir paguvuši pilnvērtīgi iejusties jaunajās mājās.
Eksperte iesaka nesteigties arī ar barības nomaiņu. Pētījums rāda, ka 71% jauno saimnieku pēc dzīvnieka adopcijas maina tā uzturu, taču pāreju uz jaunu barību ieteicams veikt pakāpeniski septiņu līdz desmit dienu laikā.
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Kad jaunās mājas beidzot kļūst par savējām
Pētījums atklāj arī to, kuri brīži pēc adopcijas saimniekiem sagādā vislielāko gandarījumu. 48% īpaši nozīmīgs šķiet brīdis, kad dzīvnieks jaunajās mājās beidzot sāk justies mierīgi un komfortabli. Savukārt 41% izceļ brīdi, kad jaunais mīlulis sāk justies kā pilnvērtīgs ģimenes loceklis.
Pētījuma autori secina, ka viens no veidiem, kā vairāk cilvēku iedrošināt izvēlēties dzīvnieku no patversmes, ir nodrošināt viņiem pēc iespējas vairāk informācijas vēl pirms adopcijas un praktisku palīdzību arī pēc tam, kad dzīvnieks nonācis jaunajās mājās.