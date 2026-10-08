"Dzīvnieki nav lietas": Latvijā grasās mainīt Civillikumu
Latvijā sperts vēl viens solis, lai likumā mainītu veidu, kā tiek definēti dzīvnieki. Saeimas Juridiskā komisija galīgajam lasījumam atbalstījusi grozījumus Civillikumā, kuros paredzēts skaidri norādīt – dzīvnieki nav lietas, bet gan dzīvas un justspējīgas būtnes.
Pašlaik dzīvnieku aizsardzību Latvijā regulē Dzīvnieku aizsardzības likums, taču ar jaunajiem grozījumiem šo principu paredzēts nostiprināt arī Civillikumā. Vienlaikus dzīvnieki arī turpmāk saglabās civiltiesību objekta statusu, piemēram, tos varēs pirkt, pārdot vai mantot. Taču lietu tiesību normas uz dzīvniekiem varēs attiecināt tikai tad, ja tās nav pretrunā ar dzīvnieka kā dzīvas un justspējīgas būtnes dabu un dzīvnieku aizsardzības prasībām.
“Civiltiesiskajās attiecībās dzīvnieku nevar vērtēt tikai kā lietu, kuras vērtību nosaka naudā. Dzīvnieka dzīvība un labturība ir nozīmīgas un aizsargājamas vērtības,” norāda Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Andrejs Judins.
Grozījumi tapuši pēc kolektīvā iesnieguma “Likumā noteikt, ka dzīvnieks nav manta, bet dzīva būtne”, kuru parakstījuši vairāk nekā 35 tūkstoši cilvēku. Likumprojektā paredzēti arī atsevišķi precizējumi normās, kas attiecas uz dzīvnieku nodarītu kaitējumu.
Lai jaunā kārtība stātos spēkā, grozījumi vēl jāpieņem Saeimai trešajā jeb galīgajā lasījumā.