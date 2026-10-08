Jelgavas novadā "Audi" nobrauc no ceļa un apgāžas uz jumta; autovadītājs iet bojā
Traģiski pagājusi nakts Jelgavas novadā, kur Vircavas pagastā no ceļa nobraukusi vieglā automašīna. Glābēji to atrada grāvī apgāzušos uz jumta, bet automašīnā esošais vīrietis negadījumā bija gājis bojā.
Izsaukumu uz Vircavas pagastu glābēji saņēma neilgi pirms plkst. 1 naktī. Negadījums bija noticis uz autoceļa Dimzas–Vircava–Vairogs, kur grāvī atradās avarējusi “Audi” markas automašīna. Glābēji no tās atbrīvoja bojāgājušo un pēc tam izcēla automašīnu no grāvja.
Valsts policija informē, ka pie automašīnas stūres atradies 1958. gadā dzimis vīrietis. Pagaidām nav zināms, kādēļ viņš nobraucis no ceļa. Policija turpina izmeklēt negadījuma apstākļus.
Kopumā aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 16 cilvēki, bet viens gājis bojā. Par ātruma pārsniegšanu pieņemti 159 administratīvā pārkāpuma lēmumi, savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti pieci kriminālprocesi un viens administratīvā pārkāpuma process.