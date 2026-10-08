Sabiedrība
Šodien 10:37
VIDEO: mums priekšā jauna Saeima un valdība - ko no tās sagaida tiesībsardze Karina Palkova?
Jaunākās raidījuma “Jauns jautājums” epizodes tēma ir cilvēka tiesības, tostarp, sabiedrības vismazāk aizsargāto iedzīvotāju slāņu tiesības.
Vai tās Latvijā tiek ievērotas pilnā apmērā, vai arī ir trūkumi un vēl daudz darāmā šajā ziņā – par to, nākamās valdības tapšanas gaidās, parunāsim ar tiesībsardzi Karinu Palkovu.
Kāda tad ir kopējā situācija – vai var teikt, ka galvenajos vilcienos Latvijā ar cilvēktiesībām viss kārtībā? Uz šo un virkni citiem jautājumiem atbildi meklē video sižetā!
Raidījumu “Jauns jautājums” vada žurnālists Sandris Metuzāls. Skaties un uzzini Jauns.tv jebkurā laikā un vietā!