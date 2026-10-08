Sabiedrība

VIDEO: mums priekšā jauna Saeima un valdība - ko no tās sagaida tiesībsardze Karina Palkova?

Sandris Metuzāls

Jauns.lv

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Jaunākās raidījuma “Jauns jautājums” epizodes tēma ir cilvēka tiesības, tostarp, sabiedrības vismazāk aizsargāto iedzīvotāju slāņu tiesības.

VIDEO: mums priekšā jauna Saeima un valdība – ko n...

Vai tās Latvijā tiek ievērotas pilnā apmērā, vai arī ir trūkumi un vēl daudz darāmā šajā ziņā – par to, nākamās valdības tapšanas gaidās, parunāsim ar tiesībsardzi Karinu Palkovu.

Kāda tad ir kopējā situācija – vai var teikt, ka galvenajos vilcienos Latvijā ar cilvēktiesībām viss kārtībā? Uz šo un virkni citiem jautājumiem atbildi meklē video sižetā!

Raidījumu “Jauns jautājums” vada žurnālists Sandris Metuzāls. Skaties un uzzini Jauns.tv jebkurā laikā un vietā!

Tēmas

Jauns jautājumsTiesībsargsEiropas SavienībaEiropaSaeimaKarina Palkova

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