Rubenē bērniem tapis jauns rotaļu laukums, ko palīdzējuši izveidot paši iedzīvotāji
Rubenes ciemā īstenots iedzīvotāju iniciatīvas projekts “Rubenes ciema bērnu laukumiņš”, kura mērķis ir attīstīt ciema infrastruktūru un veidot ģimenēm ar bērniem draudzīgu, drošu un sakārtotu vidi. Projektu īstenoja biedrība “Kalna iela 8”, tā realizācijai saņemot Valmieras novada pašvaldības līdzfinansējumu 1000 EUR apmērā.
Projekta iecere radās, izvērtējot līdzšinējā bērnu rotaļu laukuma tehnisko stāvokli. Vairākas tā konstrukcijas bija nolietojušās, nedrošas un nestabilas, savukārt Rubenes ciemā dzīvo arvien vairāk jauno ģimeņu ar maziem bērniem. Laukums ir publiski pieejams un īpaši aktīvi tiek izmantots vasaras periodā, kad Rubenē viesojas arī bērni no citām Valmieras novada pilsētām un ciemiem.
Projekta galvenā mērķauditorija ir bērni vecumā no aptuveni pusotra līdz četriem gadiem, tomēr laukumiņš ir pieejams arī citu vecumu bērniem. Projekta īstenotāji uzsver, ka sakārtota un droša vide bērniem ir būtiska ne tikai esošajām ģimenēm, bet arī Rubenes kā dzīvesvietas pievilcībai jaunajām ģimenēm.
No veco konstrukciju demontāžas līdz jaunam rotaļu aprīkojumam
Projekta praktiskie darbi sākās 2026. gada 11. jūlijā, kad Rubenes iedzīvotāji pulcējās uz pirmo talku. Tajā tika demontētas vecās un nolietotās konstrukcijas, izraktas vecās riepas, nojaukta vecā smilšu kaste, sakopta teritorija un nokrāsoti soliņi. Talkā kopā ar pieaugušajiem iesaistījās arī bērni.
Vienlaikus tika novērtēts esošās bērnu mājiņas “Lote” tehniskais stāvoklis. Iedzīvotāji nolēma to saglabāt un 2027. gada pavasarī atjaunot par saviem līdzekļiem, tostarp veicot jumta nomaiņu un konstrukcijas krāsošanu.
Apspriežoties ar vietējām ģimenēm, par Valmieras novada pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu tika iegādāta jauna koka rotaļu mājiņa “Toms” un šūpoļu komplekts ar montāžas materiāliem. Savukārt jaunu smilšu kasti iedzīvotāji nolēma finansēt paši. To pēc nepieciešamajiem izmēriem izgatavoja vietējais galdnieks. Smilšu kastes iegādei 12 ģimenes kopīgi savāca 320,00 EUR, bet vēl aptuveni 250,00 EUR iedzīvotāji ieguldīja citos materiālos un laukuma labiekārtošanas darbos.
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Drošībai un kvalitātei – papildu iedzīvotāju darbs un ieguldījums
Jaunās mājiņas montāža sākās 2026. gada 1. augustā. Lai gan sākotnēji bija iecerēts lielāko daļu darbu paveikt vienā talkā, praksē montāža prasīja vairāk laika. Darbi turpinājās brīvdienās, ņemot vērā gan laikapstākļus, gan iesaistīto iedzīvotāju iespējas. Iekārtu montāžu, krāsošanu, pamatu sagatavošanu, betonēšanu un citus darbus Rubenes ģimenes veica pašas kā brīvprātīgo darbu. Iedzīvotāji par saviem līdzekļiem iegādājās arī ūdens bāzes krāsas, skrūves, skrūvpāļus, impregnētus kokmateriālus pamatiem, koksnes aizsarglīdzekļus un citus nepieciešamos materiālus. Darbu gaitā īpaša uzmanība pievērsta konstrukciju stabilitātei un drošībai, lai jaunais rotaļu aprīkojums bērniem kalpotu ilgtermiņā.
Šobrīd jaunās mājiņas montāža ir gandrīz pabeigta. Turpinās darbs pie šūpoļu uzstādīšanas – pēc konstrukcijas saņemšanas iedzīvotāji secināja, ka ilgtermiņa drošībai nepieciešams papildu stiprinājums. Tādēļ paredzēts izveidot papildu balstu konstrukciju un to iebetonēt zemē. Arī jaunās smilšu kastes labiekārtošana vēl turpinās – tai paredzēts izveidot atbilstošu pamatni un ievest jaunas smiltis. Līdz tam bērni jau izmanto esošās smiltis un jauno laukuma aprīkojumu.
Projekts saliedējis Rubenes ģimenes
Līdztekus fiziskai laukuma sakārtošanai projekts devis arī nozīmīgu sociālo ieguvumu – kopīgais darbs ir saliedējis vietējās ģimenes un veicinājis iedzīvotāju līdzdalību savas dzīvesvietas uzlabošanā.
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Biedrības “Kalna iela 8” pārstāvji par projekta īstenošanu stāsta:
“Šis projekts palīdzēja mums noticēt, ka paši varam ļoti daudz izdarīt, iekopt, izveidot un sakārtot. Darbu gaitā sapratām, ka kvalitatīvam un drošam rezultātam nepieciešams lielāks ieguldījums, nekā sākotnēji bijām paredzējuši, tādēļ daudz ko paveicām paši un ieguldījām arī savus līdzekļus. Īpašs prieks ir redzēt bērnu interesi – viņi ar nepacietību gaidīja katru nākamo montāžas dienu, iesaistījās darbos un tagad paši rūpējas par laukumiņu, izslauka un sakopj mājiņu. Uz laukumu nāk arī bērni no tālākām Rubenes ciema mājām.”
Projekta īstenotāji uzsver, ka rotaļu laukuma attīstība ar šo projektu nebeidzas. 2027. gada pavasarī iecerēts turpināt teritorijas apzaļumošanu, atjaunot esošo mājiņu “Lote” un veikt citus nepieciešamos labiekārtošanas darbus. Savukārt gada nogalē iedzīvotāji plāno laukumiņu svētku laikā izrotāt un izgaismot ar lampiņām.
Biedrība “Kalna iela 8” secina, ka projekta galvenie mērķi ir sasniegti – vide ir kļuvusi sakārtotāka un bērniem piemērotāka, savukārt kopīgais darbs ir stiprinājis vietējās kopienas sadarbību. Rubenes ciemā turpina ienākt jaunas ģimenes ar maziem bērniem, tādēļ kvalitatīva un ģimenēm draudzīga publiskā infrastruktūra kļūst arvien nozīmīgāka.