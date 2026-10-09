Valkas novada skolēni un bērnudārzu audzēkņi bez maksas saņems piena produktus
Valkas novada pašvaldība Lauku atbalsta dienestā iesniedza pieteikumu dalībai apgādes programmā “Valsts un Eiropas Savienības atbalsts augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm” par piena produktu piegādi Valkas novada pašvaldības izglītības iestādēm.
Lauku atbalsta dienests iesniegto dalības pieteikumu ir apstiprinājis, un Valkas novada pašvaldībai ir piešķirtas apgādes tiesības dalībai atbalsta programmā “Valsts un Eiropas Savienības atbalsts augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm”.
Apvienotā skolu programma “Piens un augļi skolai” paredz vienotu pieeju produktu izdalei bērniem un jauniešiem. Tās ietvaros augļus un dārzeņus, kā arī piena produktus bez maksas no 1. oktobra trīs reizes mācību nedēļā varēs saņemt pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi un 1.–9. klašu skolēni.
2026./2027. mācību gadā vienam izglītojamajam piena produktu grupai paredzētais finansējums ir 11,61780 EUR.
Valkas novada pašvaldībai ir piešķirtas piena produktu apgādes tiesības šādā apmērā:
- Ērģemes pamatskolai 1 580,02 EUR;
- Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijai 6 029,65 EUR;
- Valkas pirmsskolas izglītības iestādei 2 985,78 EUR.
Ņemot vērā, ka kopējais programmas apgādes tiesībām piešķirtais finansējums gan par augļu un dārzeņu produktu grupu, gan piena produktu grupu pārsniedz kopējo šai produktu grupai pieejamo finansējumu 2026./2027.macību gadam, atbilstoši MK noteikumu Nr.485 15.punktam proporcionāli ir samazināts katrai izglītības iestādei piešķiramais apgādes tiesību apmērs par konkrēto produktu grupu. 2026./2027.macību gada apgādes tiesību aprēķināšanai piemērots samazinātais vienam izglītojamam paredzētais finansējums augļu un dārzeņu produktu grupai – 6,29869 EUR uz vienu izglītojamo, piena produktu grupai – 11,61780 EUR uz vienu izglītojamo.