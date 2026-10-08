Simjūda gadatirgū aicina atbalstīt Ukrainas aizstāvjus un nobaudīt ukraiņu boršču.
Novadu ziņas
Šodien 14:28
Simjūda gadatirgū aicina atbalstīt Ukrainas aizstāvjus un nobaudīt ukraiņu boršču
Sestdien, 10. oktobrī, tradicionālā Simjūda gadatirgus laikā Valmierā norisināsies labdarības akcija Ukrainas karavīru atbalstam.
Gadatirgus apmeklētāji ukraiņu teltī par ziedojumiem varēs nobaudīt īstu ukraiņu boršču ar pampuškām, kā arī speķi, vareņikus un citus ukraiņu tradicionālos gardumus.
Labdarības akcijas mērķis ir savākt līdzekļus “Starlink” iekārtu iegādei Ukrainas bruņoto spēku 1. triecienbrigādei. Droši un stabili sakari šobrīd ir izšķiroši svarīgi aizstāvju drošībai un uzdevumu izpildei.
Valmieras ukraiņu kopiena izsaka sirsnīgu pateicību Valmieras novada iedzīvotājiem par līdzšinējo atbalstu un aicina ikvienu gadatirgus apmeklētāju piestāt ukraiņu teltī, baudīt ēdienus un sniegt savu artavu Ukrainas aizstāvju atbalstam.
Tiem, kuriem nav iespējas apmeklēt Simjūda gadatirgus, bet ir vēlme sniegt savu atbalstu, aicina ziedot Valmieras novada fondam.