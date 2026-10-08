Valsts robežsardze: Baltkrievija provocē bruņotu konfliktu uz robežas ar Latviju
Aizvadītajās diennaktīs uz robežas ar Baltkrieviju notikušie incidenti liecina, ka Baltkrievija apzināti provocē bruņotu konfliktu. Tā apgalvo Valsts robežsardzes vadība. Tikmēr iekšlietu ministrs vēlas paplašināt amatpersonu tiesības robežas aizstāvēšanai lietot dienesta ieročus, vēsta 360TV Ziņas.
Spriedze uz robežas ar Baltkrieviju pieaug. Šogad no iekļūšanas valstī atturēti jau teju 12 tūkstoši nelegālo imigrantu. Pirmdienas vakarā piedzīvots saasinājums – 20 nelegālo imigrantu grupu Latvijas virzienā aktīvi dzina trīs maskās tērpti un ar pistoli bruņoti cilvēki, kas izteica draudus Bruņoto spēku karavīriem. Robežsardzes vadība apgalvo – Baltkrievija apzināti saasina situāciju.
Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks Ivars Ruskulis uzskata, ka, ja šādas provokācijas tiek organizētas, tās vienlaikus kalpo kā pārbaude, lai noskaidrotu, vai Latvija uz tām reaģēs, piemēram, atbildot ar šāvieniem Baltkrievijas virzienā.
“Man negribētos biedēt sabiedrību. Šis ir retāks precedents, bet nav arī tā, ka būtu pirmais tāds gadījums, kad no Baltkrievijas puses pavadoņi uzvedušies agresīvi,” norāda iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (Nacionālā apvienība).
Dombrava vēlas paplašināt robežsargu tiesības izmantot šaujamieročus. “Tajā situācijā, kad mūsu robežsargi vai Bruņoto spēku karavīri sargā mūsu valsti, lai viņi nav saucami pie atbildības, ka viņi ir pielietojuši šaujamieročus,” skaidro iekšlietu ministrs.
Jau šobrīd likums dod tiesības gan robežsargiem, gan Bruņoto spēku karavīriem mērķtiecīgi lietot šaujamieročus, bet tikai reāla apdraudējuma gadījumā, izvērtējot samērīgumu un samazinot iespējamā nodarītā kaitējuma apjomu.
“Neviens šobrīd nošauts nav, šaujamieroču pielietošana ir notikusi gan valsts iekšienē, gan mūsu kriminālizmeklēšanas dienesta operatīvie darbinieki ir aizturējuši šos pārvadātājus, tika pielietoti šaujamieroči,” skaidro Ruskulis. Viņš arī norāda, ka, ja cilvēks atrodas Baltkrievijas pusē, robežsargi Baltkrievijas virzienā šaut nedrīkst.
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Tāpat ar Baltkrievijas specdienestiem, visticamāk, ir saistīti robežas infrastruktūras sabotieri, kas iekļūst valstī tikai uz dažām minūtēm, lai sabojātu infrastruktūras objektu. Jauns.lv jau vēstīja, ka šonedēļ vien uz Latvijas-Baltkrievijas robežas sabojāti trīs elektrības sadales skapji, kas nodrošina robežas novērošanu.
Nevienu sabotieri pagaidām nav izdevies aizturēt. Saeimas komisijas sēdē robežsardzes vadība skaidroja – tas iespējams tāpēc, ka elektrības sadales skapji izbūvēti tuvu robežai. Tomēr robežsardzes vadība noliedz, ka robežas infrastruktūras būvniecības plāni realitātē būtu izgāzušies.