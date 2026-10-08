Rūjienā īstenota “Sieviešu Līderības diena” - iedvesmai, sadarbībai un drosmei uzņemties iniciatīvu
Biedrība “Zelta piektdiena” īstenojusi iedzīvotāju iniciatīvas projektu “Sieviešu Līderības Diena Rūjienā”, kura mērķis bija iedvesmot, apvienot un aktivizēt sievietes brieduma posmā kļūt par līderēm Valmieras novadā un citās Latvijas novadu kopienās.
Projekta centrālais notikums – “Sieviešu Līderības diena Rūjienā” – radīja vidi, kurā sievietes varēja satikties, iedvesmoties, apmainīties pieredzē, iegūt jaunas prasmes un veidot sociālos un profesionālos kontaktus. Projekta nepieciešamību noteica vēlme radīt plašākas iespējas sievietēm brieduma vecumā, īpaši mazākās pilsētās un lauku teritorijās, attīstīt līderības prasmes, stiprināt pašapziņu un veidot sadarbību ar aktīvām sievietēm un organizācijām arī ārpus savas dzīvesvietas.
Pasākuma programmā līderības tēma aplūkota no dažādiem skatpunktiem. Agritas Gruzdiņas vadītajās meistarklasēs “Kā runāt, lai Tevi sadzird” un “Pašapziņa un iekšējais spēks” dalībnieces pilnveidoja komunikācijas un publiskās uzstāšanās prasmes, mācījās pārliecinoši paust un aizstāvēt savas idejas, kā arī apzināt savus resursus un stiprās puses.
Savukārt meistarklasē “No idejas līdz darbībai” Maruta Berga dalījās personīgajā pieredzē par uzņēmējdarbības uzsākšanu pirmspensijas vecumā. Viņas stāsts rosināja dalībnieces domāt par savām iecerēm un iespējām tās īstenot, apliecinot, ka jaunu iniciatīvu un arī uzņēmējdarbības sākšanai vecums nav šķērslis.
Meistarklasē “Kā kļūt par līderi savā kopienā?” Dace Antone ar personīgo pieredzi parādīja, ka līderība nav saistīta tikai ar profesionālu amatu – tā izpaužas arī ģimenē, vietējā kopienā un gatavībā pašai uzņemties iniciatīvu. Sarunas mudināja dalībnieces apzināt savas stiprās puses un iespējas kļūt par pārmaiņu veidotājām savā dzīvesvietā.
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Līderības un personiskās izaugsmes tēmas papildināja praktiskas un radošas nodarbības. Darbnīcā “Pastkarte no Rūjienas” dalībnieces radoši reflektēja par sev nozīmīgām vietām, cilvēkiem un vērtībām, vienlaikus domājot par savu ieguldījumu kopienā. Darbnīca kļuva arī par tīklošanās vietu, kur iepazīt citas aktīvas sievietes un veidot kontaktus turpmākai sadarbībai.
Mājražotājas Evijas Skrīveles vadītajā ziepju meistarklasē dalībnieces apguva jaunas praktiskas prasmes un piedzīvoja radoša procesa sniegto gandarījumu. Kopīga darbošanās vienlaikus sekmēja sarunas, pieredzes apmaiņu un jaunu kontaktu veidošanos. Savukārt radošais kulinārijas izaicinājums “Radi, izmēģini, nogaršo” apvienoja personisko izaugsmi ar Rūjienas kulinārā mantojuma iepazīšanu. Gatavojot un degustējot vietējā kulinārā mantojuma ēdienus, dalībnieces darbojās komandās, dalījās zināšanās un pieredzē, vienlaikus stiprinot piederības sajūtu savai kopienai un aktualizējot vietējā nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu.
Projekta rezultāti apliecina, ka izvirzītais mērķis ir sasniegts. Pasākumā tika iesaistīta plānotā mērķa grupa – sievietes brieduma posmā, tostarp aktīvas sievietes no Valmieras novada un citām Latvijas vietām, kā arī sieviešu organizāciju un nevalstisko organizāciju pārstāves. Dalībnieces aktīvi iesaistījās sarunās, praktiskajās nodarbībās un pieredzes apmaiņā, bet aktivitāšu daudzveidība ļāva uzrunāt sievietes ar atšķirīgu pieredzi un interesēm.
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Īpaši nozīmīgs projekta ieguvums ir sieviešu savstarpējās tīklošanās un kopienas sajūtas stiprināšana. Projekts radīja iespēju iepazīt citas aktīvas sievietes, apmainīties ar idejām un gūt iedvesmu jaunām iniciatīvām. Projekta norise vienlaikus apliecināja, ka sievietēm brieduma posmā ir interese un nepieciešamība pēc šādām tikšanās un izaugsmes iespējām.
Biedrības “Zelta piektdiena” ieskatā līderība sākas nevis ar amata nosaukumu, bet ar gatavību rīkoties – ieraudzīt iespēju, uzņemties iniciatīvu, dalīties pieredzē un iesaistīties savas kopienas dzīvē. “Sieviešu Līderības diena Rūjienā” bija iespēja šādu pārliecību stiprināt, vienlaikus veidojot jaunus kontaktus un pamatu turpmākai sadarbībai starp aktīvām sievietēm Valmieras novadā un citviet Latvijā.
Biedrība “Zelta piektdiena” pateicas Valmieras novada pašvaldībai par 500 EUR līdzfinansējumu projekta īstenošanai, kā arī meistarklašu vadītājām, sadarbības partneriem un ikvienai dalībniecei, kura ar savu klātbūtni, pieredzi un idejām palīdzēja veidot “Sieviešu Līderības dienu Rūjienā”.