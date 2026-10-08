Ugunsgrēks nopostījis ģimenes māju Salaspilī
Plašs ugunsgrēks Salaspilī dažu stundu laikā nopostījis ģimenes māju, kuru tās saimnieks savām rokām bija uzcēlis pirms vairāk nekā 20 gadiem. Brīdī, kad izcēlās liesmas, ēkā atradās divi cilvēki, kuriem izdevās izglābties, vēsta 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Ugunsgrēks izcēlās Budeskalnu ielā. Sākotnēji aizdegās pie mājas esošais šķūnis, bet pēc tam liesmas pārņēma arī 210 kvadrātmetrus plašo vienstāva dzīvojamo māju. Mājas saimnieks Ģirts stāsta, ka nelaimes brīdī viņa sieva virtuvē gatavojusi ēst, kad pēkšņi atslēgusies elektriskā plīts. Dodoties noskaidrot notikušo, viņš sajutis dūmu smaku. “Gāju skatīties un jutu, ka dūmu smaka. Atvēru šķūņa durvis, un tur viss jau bija liesmās,” atceras Ģirts.
Sapratis, ka ugunsgrēku saviem spēkiem apturēt neizdosies, Ģirts kopā ar sievu pameta māju. Viņam vēl izdevās no pagalma izbraukt ar automašīnu un pasargāt to no liesmām, lai gan bez bojājumiem neiztika. Abi mājas iemītnieki ugunsgrēkā nav cietuši.
Ugunsgrēka izcelšanās iemesls pagaidām nav noskaidrots. Šķūnī atradušies dažādi darba rīki, zāles pļāvēji un ar akumulatoriem darbināmi elektroinstrumenti. Arī pašam mājas saimniekam pagaidām nav skaidrs, kas varētu būt izraisījis aizdegšanos.
Notikuma vietā strādāja vairāki operatīvie dienesti un trīs ugunsdzēsēju glābēju grupas. Ģirts stāsta, ka ugunsdzēsēji ieradušies aptuveni 20 minūtes pēc izsaukuma un tobrīd liesmas jau bija pārņēmušas jumtu. “Strādāja viņi profesionāli, tur neko nevar teikt, tikai vienīgais – par vēlu,” saka mājas saimnieks.
Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) norāda, ka par notikušo saņemti daudzi zvani, kas liecinājis par plašu ugunsgrēku. Uz notikuma vietu devusies tuvākā ugunsdzēsēju apakšvienība. VUGD Rīgas 8. daļas komandiera pienākumu izpildītājs Intars Miglāns norāda, ka, viņaprāt, glābēji notikuma vietā ieradušies pietiekami ātri.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ģirts šajā mājā dzīvoja kopš 2002. gada un namu kopā ar bērniem bija uzcēlis paša spēkiem. Īpašums bija apdrošināts, taču pagaidām saimnieks vēl nezina, vai nopostīto māju atjaunos.