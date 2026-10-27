Kur un kā nosvinēt baisākos gada svētkus - Halovīnu? Spoku un šausmu kalendārs visai Latvijai
Šogad 31. oktobra vakars iekrīt naktī no sestdienas un svētdienu un tas nozīmē, ka lielos mošķu svētkus varam nosvinēt ar vērienu, ne tikai izgrebjot ķirbjus, spocīgi pārģērbtajiem bērniem dāļājot saldumus vai laiski gulšņājot dīvānā noskatīties kādu trilleri. Visā Latvijā šai dienai jeb naktij par godu notiek desmitiem pasākumu – koncerti, balles, sportiskas aktivitātes, ciemošanās pie spokiem un daudz citu interesantu notikumus.
Jauns.lv apkopojis lielākos Halovīna pasākumus, kur kaut ko savu var atrast gan bērni un pieaugušie, gan sportisti un ceļotāji, kā arī mistisku un spocīgu stāstu cienītāji. Atcerēsimies, ka Halovīns nav vienkārši bezjēdzīga ālēšanās, bet arī notikums ar jēgu. Halovīnā, vakarā pirms baznīcas svētkiem – Visu svēto dienas, sāk pieminēt mirušos, svētos, mocekļus un dvēseles, kas vēl atrodas šķīstītavās.
Halovīna vakarā cilvēki (galvenokārt bērni) pārģērbjas par spokiem, raganām, miroņiem un citiem mošķiem un staigā pa mājām, prasot saldumus. Tā ir amerikāņu tradīcija, taču globalizācijas rezultātā izplatījusies arī citās valstīs, tostarp Latvijā. Halovīnā pārģērbjas un grebj ķirbjus, lai aizbiedētu ļaunos garus! Spoku vakars un nakts šogad arī savijas kopā arī ar Latvijas Piļu un muižu asociācijas rīkoto ikgadējo akciju “Leģendu nakts” un tādēļ daudzās noslēpumainās un senajās Latvijas pilī un muižās varēsim sastapt arī leģendāros spokus, mistikas stāstus un dancināt garus. Ceļvedī iekļauti tie pasākumi, kas vairāk vai mazāk saistīti ar spokošanās tradīciju, noslēpumainiem stāstiem un mistiskām nodarbē, bet pārējos pils un muižu Leģendu nakts pasākumus varat meklēt asociācijas mājaslapā.
Jauns.lv iepazīstina ar 2026. gada 31. oktobra – Halovīna nozīmīgākajiem, jautrākajiem, skaļākajiem un baisākajiem pasākumiem, ceļvedi sadalot pa novadiem - Rīga, Pierīga (Jūrmala, kā arī Ķekavas, Mārupes, Olaines un Ropažu novadi), Kurzeme (Liepāja un Ventspils, kā arī Dienvidkurzemes, Kuldīgas, Saldus, Talsu un Tukuma novadi), Latgale (Daugavpils un Rēzekne, kā arī Augšdaugavas un Rēzeknes novadi), Sēlija (Aizkraukles un Jēkabpils novadi), Vidzeme (Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Ogres, Siguldas, Smiltenes un Valmieras novadi) un Zemgale (Jelgava, kā arī Bauskas, Dobeles un Jelgavas novadi). Ņemiet vērā, ka daļa pasākumu ir bezmaksas, bet citi par maksu un var būt arī nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.,