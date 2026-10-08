Attēlam ilr ilustratīva nozīme.
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Šodien 09:58
Gribēja iziet tehnisko apskati, bet palika bez auto - policija liek doties mājās kājām
Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD) darbinieku aizdomu dēļ par transportlīdzekļa šasijas jeb VIN numura viltošanu kādam Cēsu iedzīvotājam, kurš Valmierā savam auto vēlējās veikt tehnisko apskati, konfiscēta automašīna, vēsta TV3 raidījums "Bez Tabu".
Cēsinieks ar pirms diviem gadiem iegādāto automašīnu brīvdienās bija devies uz CSDD Valmierā, lai veiktu tehnisko apskati. Pēc automašīnas pārbaudes CSDD darbinieki lūguši viņu uzgaidīt, bet pēc brīža ieradusies Valsts policijas ekipāža, kas auto atņēmusi.
Pēc aptuveni divām nedēļām policija automašīnas īpašniekam paziņojusi, ka VIN numura viltojums nav konstatēts un lieta izbeigta. Vīrietis saņēmis savu automašīnu, taču, atkārtoti ierodoties CSDD, tehnisko apskati arī šoreiz nav varējis veikt, jo policija vēl nebija nosūtījusi nepieciešamo informāciju.
Notikušais automašīnas īpašniekam radījis būtiskas neērtības, jo bez spēkrata viņam bija apgrūtināta nokļūšana darbā Līgatnē.