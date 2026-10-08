Attēlam ir ilustratīva nozīme.
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Šodien 09:12
Sieviete ar “CityBee” auto ietriecas tramvajā; spēkrats pēc sadursmes vairs nav lietojams
Trešdienas rītā Rīgā, Lizuma ielas un Brīvības gatves krustojumā, notikusi spēcīga sadursme starp nomas automašīnu un "Rīgas satiksmes" tramvaju, kā rezultātā uz laiku tika būtiski traucēta sabiedriskā transporta kustība, vēsta raidījums "Degpunktā".
Negadījums noticis, kad jauna sieviete, kura vadīja koplietošanas uzņēmuma "CityBee" automašīnu, vēlējusies veikt atļauto labo pagriezienu no Lizuma ielas uz Brīvības gatvi.
Visticamāk, automašīnas vadītāja pievērsusi uzmanību tikai no kreisās puses braucošajiem transportlīdzekļiem un nepamanīja tramvaja tuvošanos, izraisot sadursmi.
Kā raidījumam norādīja tramvaja vadītāja, kura uzņēmumā strādā jau deviņus gadus, trieciens bijis spēcīgs, taču neviens no sabiedriskā transporta pasažieriem, nedz arī nomas automašīnas vadītāja negadījumā fiziski nav cietuši.
Nomas automašīna sadursmes rezultātā gan ir smagi sadragāta un, visticamāk, vairs nav atjaunojama. Pēc avārijas tramvaju kustība šajā ceļa posmā bija traucēta ilgāk nekā pusstundu.