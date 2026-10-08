NBS komandieris Pudāns kritisks par "Vilkati": operācija nav bijusi gana sekmīga
Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns nav apmierināts ar nelegālās migrācijas apkarošanas operācijas “Vilkatis” virzību. Lai gan operācija palīdz apturēt migrantu spiedienu uz Latvijas–Baltkrievijas robežas, viņa ieskatā tā pārāk ieilgusi un nav sasniegusi mērķi.
Intervijā TV3 Pudāns skaidroja, ka sākotnēji uz “Vilkati” raudzījies kā uz īstermiņa operāciju, kuras mērķis būtu faktiski apturēt nelegālo migrāciju. Tomēr tā turpinās jau vairākus mēnešus, un armija joprojām lielā mērā dara to pašu, ko iepriekšējos gados – patrulē gar robežu.
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandiera ieskatā lielāka uzmanība būtu jāpievērš cīņai ar noziedzīgajiem tīkliem, kas organizē nelegālo migrantu pārvietošanos, kā arī sadarbībai ar valstīm, no kurām migranti ierodas. “Vilkatis”, viņaprāt, nedrīkst kļūt par ilgstošu pasākumu kopumu, kas nesasniedz galveno mērķi. Ja progress nav pietiekams, operācijas plāni būtu jāpārskata.
Pudāns komentēja arī šonedēļ notikušo incidentu uz robežas, kad migrantu pārvadātāji draudēja Latvijas karavīriem. Viņš uzskata, ka karavīri rīkojās pareizi, atkāpjoties brīdī, kad viņus apmētāja ar akmeņiem un kokiem un otrā robežas pusē tika pamanīts ierocim līdzīgs priekšmets. Migrantu grupai rezultātā nācies atkāpties Baltkrievijas virzienā, un tās nonākšana Latvijā netika pieļauta.
Runājot par ieroču izmantošanu šādās situācijās, Pudāns norādīja, ka karavīri tos drīkst izmantot pašaizsardzībai vai objekta aizsardzībai. Savukārt iespēja šaut pāri Latvijas robežai pašlaik netiekot apsvērta, lai izvairītos no situācijas eskalācijas.
Valdība 6. oktobrī nolēma operāciju “Vilkatis”, kas tika sākta vasarā, pagarināt līdz gada beigām. Šāds lēmums pieņemts, jo pēdējās nedēļās atkal pieaudzis nelegālo robežšķērsotāju spiediens uz Latvijas robežu.