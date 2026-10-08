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Sabiedrība
Šodien 07:12
Atā, vasara! Ceturtdien pēdējoreiz šogad gaiss iesils līdz 20 grādiem
Ceturtdien, 8. oktobrī, Latvijā vēl varēsim izbaudīt rudenim neierasti siltu laiku – gaisa temperatūra vietām pakāpsies līdz pat +20 grādiem. Sinoptiķi prognozē, ka tik silta diena šogad, visticamāk, būs pēdējā.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem vēlākais datums rudenī, kurā valstī sasniegta +20 grādu atzīme, ir 18. oktobris 1949. un 2018. gadā.
Ceturtdien būs sauss un pārsvarā saulains laiks. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš. Rīgā, sildot saulei un vējam lēni līdz mēreni pūšot no dienvidaustrumiem, termometra stabiņš pakāpsies līdz +19 grādiem.
Sagaidāms, ka turpmākajās oktobra diennaktīs gaisa temperatūra galvenokārt svārstīsies starp nulli un +15 grādiem, kā arī brīžiem līs.