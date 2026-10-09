Cietušais tēvs Jauns.lv atklāj sīkākas ziņas par incidentu Barona ielā. "Naža parādīšanās mainīja manu uztveri par notiekošo!"
Rafiks Misirovs otrdienas vakarā piedzīvoja satraucošu incidentu Barona ielas bērnu laukumā, kur pēc vārdu apmaiņas ar agresīvi noskaņotiem jauniešiem, viens no viņiem izvilka laukā nazi. "Naža parādīšanās mainīja manu uztveri par notiekošo un tieši tādēļ izvēlējos par piedzīvoto runāt publiski - lai mudinātu vecākus būt vērīgiem," Jauns.lv atzīst vīrietis.
Satiekamies ar Rafiku 7. oktobra vakarā Krišjāņa Barona ielas sporta laukumā, kur nule viņš bija noslēdzis sarunu ar policijas pārstāvjiem un paspiedis roku jaunietim, kurš 6. oktobrī bija eskalējis situāciju. Jautāts, vai rokas paspiešana nozīmē izlīgumu, Rafiks atbild, ka ne gluži. "Šis jaunietis jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā par agresīvu uzvedību bērnu laukumos. Es, protams, ceru, ka viņš no šī gūs mācību, tomēr 100% pārliecināts par to neesmu," atklāj Rafiks.
Viņš norāda, ka jaunietis, ar kuru bija konflikts, sākumā ieradās ar nodomu rakstīt iesniegumu par Rafiku, jo viņš konflikta laikā tam bija iesitis pļauku, taču vēlāk jaunietis atteicās no saviem nodomiem, sakot, ka "viņš neko negrib rakstīt, viņam neesot pretenziju". Tomēr Rafiks pats sūdzību ir iesniedzis, līdz ar to ir iesākts administratīvā pārkāpuma process un jaunietim būs jāpaskaidro sava versija par notikušo.
Visagresīvākā bija meitene
Rafiks skaidro, ka jauniešu grupējums sastāvējis no dažāda vecuma bērniem - jaunākajam ir ap desmit gadiem, bariņā ir vairāki pusaudži, bet viens no grupējuma esot krietni vecāks par citiem, ap gadiem 24-25. Ar šo jaunieti arī konflikts eskalējies. "Darbinieki man sacīja, ka daļa no šīs grupas arī šodien [7. oktobrī] bija iesaistīta kādā incidentā, un viņiem cilvēki no malas esot aizrādījuši."
Barona sporta laukuma darbiniece Jauns.lv precizē, ka kāds bērnu laukumā bija atstājis bērnu ritenīti un vairāki cilvēki no jauniešu grupējuma to bija sākuši lauzt. "Viņiem klāt piegāja kāda mamma un aizrādīja, bet tam pretī sekoja agresīva leksika, turklāt viens no jauniešiem arī netālu no mammas novicināja makšķeri. Mamma atnāca pie mums, mēs izsaucām policiju, kas ieradās zibenīgi - ātrāk nekā piecās minūtēs. Bet, kad viņi ieradās, jaunieši jau bija aizmukuši."
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Runājot par incidentu, kurā bija iesaistīts Rafiks, vīrietis atklāj, ka agresīvākā no visiem esot bijusi meitene, kuru sākotnēji īsā matu griezuma un ģērbšanās stila dēļ viņš noturējis par puisi. "Viņas komunikācija bija visagresīvākā, un viņa arī aktīvi centās eskalēt situāciju," pauž Rafiks. "Brīdī, kad jauniešiem par rupjo uzvedību aizrādīju trešo reizi, vecākais no viņiem sāka nākt "man virsū". Brīdī, kad iesitu jaunietim pļauku, es domāju, ka varbūt nevajadzēja to darīt, tomēr man blakus bija bērns, un "man virsū" nāca 24-25 gadus vecs, agresīvs vīrietis."
"Tad pie šī jaunieša pieskrēja meitene un teica: "Ņem nazi, ņem nazi!" Un tad es sapratu, ka man blakus raud meita, un šis viss incidents ir daudz nopietnāks, nekā sākotnēji varbūt šķita," atklāj Rafiks.
Vīrietis norāda, ka, ieraugot nazi, viņš nekavējoties pateica, lai jaunieši liek to nost, un, par laimi, konflikta gaitā 24-25 gadus vecais jaunietis to tā arī nepaņēma. Rafiks neizslēdz, ka, ja konfliktā būtu iesaistīts nazis, situācija būtu varējusi izvērsties daudz ļaunāka... Vīrietis norāda, ka pēc tam notikuma vietā pieskrēja citi pieaugušie, kuri mēģināja konfliktu izšķirt, un kādu laiku tas arī strādāja.
Jaunieši neļauj sporta laukumu pamest un gaida pie vārtiem
"Pēc kāda laika, kad mēs ar meitu vēlējāmies bērnu laukumu pamest, pamanījām tos pašus jauniešus, kas atradās netālu no labierīcībām. Likās, ka viņi varbūt tur cenšas tikt vaļā no naža, bet līdz galam nevarēja saprast, ko viņi dara," pauž Rafiks. "Un tad viņi mani noķēra atkal - sapratu, ka tas puisis vēlas turpināt ķildoties ar mani," pauž vīrietis.
Viņš norāda, ka tajā brīdī apjautis, ka jaunieši viņu cenšas ielenkt, un viņiem ar meitu ir radies šķērslis, lai izkļūtu no bērnu laukuma. Līdz ar to tajā brīdī viņi izlēmuši doties pie bērnu parka administrācijas, lai izsauktu likumsargus. "Darbinieks zvanīja policijai, un arī es divas reizes zvanīju, ik pēc 30-40 minūtēm, bet mums sacīja, ka ir jāgaida, jo esot liels izsaukumu skaits. Es minēju arī dažādus atslēgas vārdus, lai izsaukums tiktu uztverts prioritāri - norādīju, ka tur ir nazis, un ka man ir nepilngadīgs bērns," pauž vīrietis.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
"Kamēr gaidījām policiju, jaunieši kavējās turpat netālu, rādīja vidējo pirkstu un meta akmeņus, vairākas reizes trāpot pa logiem un durvīm. Darbinieki viņiem par to mikrofonā arī aizrādīja. Tāpat viņi kāpa uz žoga, to agresīvi kratīja un iesaistījās konfliktā ar citiem parka apmeklētājiem, kas nebija mierā ar viņu uzvedību un rupjo leksiku, un jauniešiem aizrādīja," norāda Rafiks. "Ņemot vērā situācijas bīstamību, izlēmu piezvanīt sievai, lai viņa atbrauc un paņem meitu. Kamēr jaunieši turpināja vaktēt mani, darbinieks klusi un nemanāmi aizveda meitu pie sievas, bet es paliku parkā gaidīt policijas ierašanos."
Rafiks norāda, ka aptuveni plkst. 22.10 bērnu parkā tika izslēgtas gaismas, tomēr video ieraksti liecina, ka jaunieši teritoriju arī šajā brīdī nepameta - viņi turpināja uzturēties pie vārtiem Kr. Barona ielas pusē. "Tad darbinieks mani pa tumšo pusi pavadīja līdz izejai, kas bija vērsta uz Aleksandra Čaka ielu."
Vīrietis skaidro, ka nākamajā dienā pēc konflikta, 7. oktobrī, ar viņu esot sazinājušies likumsargi, par kuru rīcību un darbībām viņš var paust tikai labus vārdus. "Ar tiem, kuriem saskāros šodien [7. oktobrī] - cepuri nost," norāda Rafiks, paužot, ka policijas darbinieki viņu uzklausīja, kopā devās uz Barona ielas sporta laukumu un noskaidroja visu nepieciešamo informāciju, tai skaitā sazinājās ar konfliktā iesaistītajiem jauniešiem. "Tālāk jau viss notiks izmeklēšanas ceļā," rezumē vīrietis.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Daudzi vecāki šīm lietām nepievērš pietiekamu uzmanību
Rafiks norāda, ka sākotnēji pēc konflikta domāja, kādēļ viņš vispār jauniešiem aizrādīja un iesaistījās šajā konfliktsituācijā. "Taču šorīt, kad uz notikušo paskatījos ar vēsāku prātu, sapratu, ka galvenais jautājums šeit nav par manu zaudēto laiku. Galvenais jautājums ir par bērnu drošību. Par šādām tēmām ir nepieciešams runāt, lai brīdinātu citus vecākus par to, ka šādas lietas notiek. Un naža parādīšanās noteikti bija liels brīdinājuma signāls par potenciālajiem draudiem bērnu laukumos."
"Manuprāt, daudzi vecāki nereti, atnākot uz bērnu laukumiem, ir pārāk vienaldzīgi. Viņi nododas saviem mobilajiem tālruņiem pat nenojausdami iespējamo bīstamību, un šajā laikā bērns var aizskriet kaut kur tālāk un, varbūt, sastapties ar šādiem jauniešiem. Tādēļ es tiešām aicinu vecākus nebūt vienaldzīgiem, ziņot, pievērst šādiem gadījumiem uzmanību un būt piesardzīgiem, apzinoties, ka šādas lietas var notikt," norāda Rafiks.