Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests iesaistīts avārijas seku likvidēšanā (foto: Shutterstock)
112
Vakar 23:24
Ādažos izlijis diezgan liels dīzeļdegvielas daudzums
Podnieku ielā Ādažos izlijis salīdzinoši liels apjoms dīzeļdegvielas, sociālajā medijā "Facebook" informē Ādažu novada pašvaldība.
Pašvaldība vēsta, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izkaisījis visu sev pieejamo reaģentu, taču ar to nepietiekot, tāpēc Carnikavas komunālserviss sāks smilšu kaisīšanas darbus.
Pašvaldība informē, ka gaisā var just smaku. Notiek reaģentu un smilts kaisīšana.
Autovadītājiem iesaka būt piesardzīgiem, jo ielas segums var būt slidens.