Šogad pāreja uz ziemas laiku notiks neierasti agri
Šomēnes Latvijā notiks pāreja no vasaras uz ziemas laiku, kad pulksteņa rādītāji būs jāpagriež vienu stundu atpakaļ, taču šogad tas notiks neierasti agri.
Pāreja uz ziemas laiku notiks jau 25. oktobra plkst. 4 no rīta, pulksteņa rādītājus pagriežot uz plkst. 3. Tas notiek oktobra pēdējā svētdienā, kas šogad iekrīt agrāk nekā parasti.
Pērn to darīja 26. oktobrī, 2024. gadā 27. oktobrī, bet 2021. gadā — pat 31. oktobrī .
Pāreju uz vasaras laiku un atpakaļ Latvijā nosaka 2010. gada 26. oktobra Ministru kabineta noteikumi "Par pāreju uz vasaras laiku". Savukārt Eiropas Savienībā (ES) pāreju uz vasaras laiku nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 19. janvāra direktīva par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku. Direktīva nosaka vasaras laika sākumu un beigas vienoti visām ES dalībvalstīm.
Ekonomikas ministrija norāda, lai gan ES līmenī ir bijušas diskusijas par laika maiņas atcelšanu, vienots lēmums nav pieņemts, jo daudzas dalībvalstis uzskata - lai vienotos par atteikšanos no sezonālās laika maiņas, ir jāveic pilnvērtīgs ietekmes izvērtējums par izmaksām, kā arī citiem aspektiem. Līdz ar to Latvijā joprojām tiek ievērota iepriekš noteiktā kārtība, ko paredz Ministru kabineta noteikumi, kas atbilst ES direktīvā noteiktajām prasībām.
Ja nekas nemainīsies, pāreja uz vasaras laiku atkal notiks 2027. gada 28. martā jeb marta pēdējā svētdienā plkst. 3, pulksteņa rādītājus pagriežot vienu stundu uz priekšu. Lielākajā daļā mūsdienu viedtālruņu, datoru un citu internetam pieslēgtu ierīču laiks tiek mainīts automātiski.
Vasaras laiks Latvijā pirmo reizi tika ieviests 1981. gadā.
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Jauns.lv jau vēstīja, ka jautājums par pulksteņrādītāju ikgadējo pārgriešanu atkal tika aktualizēts 2025. gada rudenī. Spānija oficiāli rosināja to apspriest ES Enerģētikas padomē un aicināja atsākt sarunas par sezonālās pulksteņa laika maiņas atcelšanu. Dokumentā, ko Spānija 2025. gada 20. oktobrī iesniedza ES Padomei, valsts norādīja, ka pētījumi neliecina par būtisku enerģijas ietaupījumu, pārejot uz vasaras laiku. Tāpat dokumentā bija norādīts, ka Polijas prezidentūras laikā interesi par šo jautājumu no jauna izrādījušas vairākas ES dalībvalstis. Spānijas premjerministrs Pedro Sančess publiski ierosināja atteikties no pulksteņa laika maiņas jau no 2026. gada. Spānijas valdība savu iniciatīvu pamatoja ar to, ka pašreizējā sistēma ļauj ietaupīt salīdzinoši maz enerģijas, savukārt pulksteņa laika maiņa divreiz gadā var negatīvi ietekmēt cilvēku ikdienu un bioloģiskos ritmus.
2026. gada martā Eiropas Komisija apstiprināja, ka turpina analizēt šo jautājumu. Komisijas pārstāve paziņoja, ka dalībvalstu starpā joprojām nav vienprātības, tomēr iespēja rast koordinētu risinājumu saglabājas. Eiropas Komisija sākusi jaunu pētījumu par sekām, ko varētu radīt atteikšanās no sezonālās pulksteņa laika maiņas, kā arī konsultācijas ar ieinteresētajām pusēm un ES dalībvalstīm. Pētījumu plānots pabeigt līdz 2026. gada beigām.