"Apvienotais saraksts" atklāj, pēc kādiem kritērijiem izvēlēsies koalīcijas partnerus
15. Saeimas vēlēšanās graujošu uzvaru svinējušais "Apvienotais saraksts" atklājis, pēc kādiem kritērijiem izvēlēsies koalīcijas partnerus. Par to pavēstījis Latvijas Zaļās partijas (LZP), kas ietilpst AS, priekšsēdētājs Edgars Tavars.
Viņš paziņoja, ka AS par nākamās valdības koalīcijas partneriem izraudzīsies tās Saeimā ievēlētās partijas, kuras būs gatavas vienoties par veicamajiem darbiem un atbalstīt nepieciešamās pārmaiņas valstī.
Tavars norādīja, ka pašlaik nav steigas ar koalīcijas veidošanas procesu, jo jaunievēlētās 15. Saeimas deputātu pilnvaras stāsies spēkā tikai novembra sākumā. Patlaban tiekot gatavota valdības deklarācijas projekta pirmā versija, kas vēlāk tiks piedāvāta potenciālajiem sadarbības partneriem sarunām.
Pēc politiķa teiktā, premjera amata kandidāts Andris Kulbergs plāno runāt ar Nacionālo apvienību un "Jauno vienotību", bet nav izslēgtas sarunas arī ar citiem parlamentā ievēlētiem politiskajiem spēkiem. Tavars uzsvēra, ka neviens iespējamais sadarbības formāts pašlaik netiek izslēgts. Tāpat joprojām nevarot izslēgt arī mazākuma valdību, gadījumā, ja neviens potenciālais partneris nepiekritīs veicamajiem darbiem.
Vienlaikus viņš atzina, ka neatkarīgi no topošās koalīcijas sastāva tiks vērtētas pārmaiņas valdības struktūrā, tostarp ministriju skaita samazināšanas iespējas. Konkrētākus priekšlikumus politiķis gan pagaidām nevēlējās komentēt, norādot, ka vēl turpinās izvērtēšana par funkciju sadalījumu un iespējamiem reorganizācijas modeļiem.
Vaicāts, vai AS Saeimas frakcijas vadību uzņemsies līdzšinējais frakcijas vadītājs Juris Viļums, Tavars sacīja, ka padomā esot vairākas kandidatūras, taču Viļums, frakciju nevadīs. Par to, kas vadīs jauno AS frakciju, politiskais spēks ziņošot nākamnedēļ.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Viļums, vaicāts, vai ir gatavs vadīt AS Saeimas frakciju arī 15. Saeimā, aģentūrai LETA norādīja, ka "pašam ir vēlme dot maksimālo ieguldījumu tālākā AS attīstībā un reizē Latgales interešu pārstāvēšanā", vienlaikus par to, kas vadīs Saeimas frakciju, vēl tikšot lemts.
Izskanējis, ka AS Saeimas frakciju 15. Saeimā varētu vadīt pats Tavars, Latvijas Reģionu apvienības valdes priekšsēdētājs un AS līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns vai esošais finanšu ministrs Māris Kučinskis.
"Jaunās vienotības" Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics izteicās, ka nekādas oficiālas sarunas ar viņa pārstāvēto spēku trešdien nenotika.
Premjers un nākamās valdības premjera amata kandidāts Andris Kulbergs trešdien pēc tikšanās ar Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču pauda, ka AS par koalīcijas partneriem izvēlēsies tos politiskos spēkus, kuri piekritīs īstenot pārmaiņas, kuras, viņaprāt, vēlētāji devuši mandātu realizēt. Valsts prezidents savukārt aicinājis veidot efektīvu un uz pilnu četru gadu vēlēšanu ciklu orientētu valdību.