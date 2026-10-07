Pie Brīvības pieminekļa piemin gadskārtu, kopš palestīniešu teroristi sarīkoja bezprecedenta slaktiņu Izraēlā. VIDEO
Pie Brīvības pieminekļa Rīgā trešdien pulcējās ap 100 cilvēku, lai pieminētu pirms trim gadiem teroristu grupējuma "Hamās" un citu bruņotu grupējumu uzbrukumā Izraēlai nogalinātos un nolaupītos cilvēkus.
Vairāki pasākuma apmeklētāji bija ietinušies Izraēlas karogos. Pie pieminekļa līdzās Izraēlas karogam bija uzstādīts arī Latvijas karogs. Piemiņas pasākuma laikā tika iedegtas sveces, un daži sanākušie brīžiem klusi dziedāja.
Pie pieminekļa bija izvietoti trīs plakāti. Vienā no plakātiem bija redzama Latvijas pilsones Širanas Gonenas fotogrāfija un norādīts, ka viņa bija trīs bērnu māte, kuru 2023. gada 7. oktobrī mūzikas festivālā "Nova" nogalināja "Hamas" teroristi. Citā plakātā bija norādīts, ka uzbrukumā 2023. gada 7. oktobrī nogalināti vairāk nekā 1200 cilvēku, 251 nolaupīts un vairāk nekā 4800 ievainoti.
Starp pasākuma apmeklētājiem bija aizsardzības ministrs Raivis Melnis, šī brīža Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs (NA), kā arī bijušais aizsardzības ministrs, Militāro tehnoloģiju, dronu un robotikas asociācijas "MilTech Latvia" izpilddirektors Artis Pabriks.
Piemiņas pasākumu organizēja Latvijas Ebreju kopiena un biedrība "Jewnited", aicinot iedegt sveces, godināt bojāgājušos un pieminēt nolaupītos.
Kā vēstīts, organizatori šodien aicināja pulcēties pie Brīvības pieminekļa, lai iedegtu sveces, godinātu bojāgājušos un pieminētu tos, kuri bija nolaupīti.
Tāpat vēstīts, ka Izraēlas armija paplašinājusi kontroli pār Gazas joslu no 53% līdz aptuveni 60% teritorijas, un Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu septembrī paziņoja, ka Izraēlas bruņotie spēki saglabās šīs pozīcijas.
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Viņš neatbildēja, vai Izraēla saglabās šādu nostāju gadījumā, ja "Hamas" noliktu ieročus. Augustā Netanjahu izteicās, ka šādā gadījumā Izraēla varētu atkāpties. Viņš uzsvēra, ka Izraēla darīs visu, kas ir tās spēkos, lai sasniegtu savu mērķi, kas ir "Hamas" atbruņošana.