Policija sola rīkoties pēc kavēšanās ierasties Barona ielas sporta laukumā, kur tēvu apdraudēja agresīvu pusaudžu bars
Valsts policija sola pastiprināt patrulēšanu pēc incidenta ar agresīvu pusaudžu grupu Rīgas Centra sporta kvartālā Krišjāņa Barona ielā.
Kāds tēvs sociālajos tīklos vēstīja, ka otrdienas vakarā Barona ielas bērnu laukumā atradies kopā ar savu meitu. Blakus atradusies pusaudžu grupa, kas ļoti skaļi lamājusies. Vīrietis viņiem aizrādījis, līdz situācija kļuvusi konfliktējoša.
Pusaudžu grupā bija arī viens pilngadīgs jaunietis, kurš agresīvi nācis virsū, tāpēc vīrietis viņam iesitis pļauku. Situācija kļuvusi vēl nopietnāka, kad viena no pusaudzēm pieskrējusi ar nazi un mēģinājusi to nodot jaunietim.
Notikuma vietai piesteigušies citi pieaugušie, kuri mēģinājuši tēvu un jauniešus izšķirt. Pēc tam vīrietis ar atvasi mēģinājis doties prom no bērnu laukuma, taču jauniešu grupa viņu aplenkusi un neļāvusi aiziet.
Vīrietis lūdzis bērnu laukuma administrācijai izsaukt policiju. Vēlāk viņš arī pats piezvanījis policijai, taču saņēmis atbildi, ka ir citi izsaukumi un jāgaida rindas kārtībā. Pēc vēl aptuveni 40 minūtēm vīrietis zvanījis policijai atkārtoti, taču arī tad saņēmis atbildi, ka jāgaida.
Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā apgalvoja, ka izsaukuma saņemšanas dienā bijis liels iedzīvotāju zvanu skaits, turklāt "atsevišķos informācijas saņemšanas posmos" par gadījumu Krišjāņa Barona ielas rotaļu laukumā tikušas pieļautas nepilnības informācijas reģistrēšanā. Minēto apstākļu dēļ policija notikuma vietā ieradās pēc ilgāka laika, kad iesaistītās personas notikuma vietu jau bija pametušas, atzīst policija.
Policija sola, ka veiks pasākumus, lai uzlabotu darba organizāciju. Tāpat likumsargi atvainojas cietušajam par radušos situāciju. Patlaban policija ir sazinājusies ar izsaucēju, un saistībā ar gadījumu rotaļu laukumā sākta resoriskā pārbaude, lai nokaidrotu iesaistītās personas.
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Tikmēr Rīgas pašvaldības policijā apliecināja, ka tā nav saņēmusi informāciju par šādu notikumu. Vienlaikus šajā iestādē apliecināja, ka Centra sporta kvartāls ir iekļauts speciāli izstrādātā maršrutā, kurā iespēju robežās tiek nodrošināta izglītības iestāžu un to piegulošo teritoriju regulāra apsekošana.
Tāpat ikdienā sporta laukuma teritoriju uzrauga apsardzes darbinieki. Ja pašvaldības policija saņem informāciju par problēmām šajā teritorijā, reaģēšana tiekot veikta prioritārā kārtībā.
Savukārt kādas jauniešu grupas, kas regulāri traucētu sporta laukuma apmeklētājus, neesot nonākušas pašvaldības policijas redzeslokā.