Filmas "Uļa" pirmizrāde "Splendid Palace"; 15.09.2026.
15. septembrī Latvijas pirmizrādi slēgtā lokā piedzīvojusi režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma "Uļa" par leģendāro Latvijas ...
Spēlfilma "Uļa" trešo nedēļu pēc kārtas turas Latvijā skatītāko filmu topa augšgalā
rešo nedēļu pēc kārtas režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma "Uļa" ir skatītākā filma Latvijā, informē filmas veidotāju pārstāve Marija Vorkule.
Kopš filmas nonākšanas Latvijas kinoteātros to noskatījušies vairāk nekā 60 000 skatītāju. Svinot filmas panākumus un turpinot basketbolistei Uļjanai Semjonovai nozīmīgo darbu Latvijas sporta veterānu atbalstam, kinoteātrī "Forum Cinemas Centrs" 13. oktobrī plkst. 19.30 notiks filmas labdarības seanss, no kura visi biļešu ieņēmumi tiks ziedoti Latvijas Olimpiešu sociālajam fondam (LOSF). Pēc filmas skatītājus gaidīs tikšanās ar galvenās lomas atveidotāju, scenārija un idejas līdzautoru Avotu.
"Uļa" Latvijas kinoteātros nonāca 16. septembrī un pirmajā izrādīšanas nedēļā pulcēja 23 000 skatītāju, sasniedzot labāko Latvijas filmas starta rezultātu kopš 2019. gada. Arī turpmākajās nedēļās filma saglabājusi skatītāju interesi un jau trešo nedēļu pēc kārtas ierindojas Latvijas kinoteātru apmeklētāko filmu pirmajā vietā.
Spēlfilmas pamatā ir Avota ideja par pusaudzes identitātes meklējumiem, kas balstīta Latvijas basketbolistes Semjonovas biogrāfijā. Filmas darbība risinās pagājušā gadsimta sešdesmito gadu beigās, un tajā atainots Uļas ceļš no nomaļas Latvijas lauku sētas līdz iespējai kļūt par pasaules mēroga sporta personību.
Filmas scenārija autori ir Avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, režisors ir Kairišs, bet producents - Guntis Trekteris. Filmu uzņēmis poļu kinooperators Vojteks Starons, savukārt tās māksliniece ir Ieva Jurjāne.
Filma "Uļa" ir Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums, kas tapis studijā "Ego Media" sadarbībā ar studijām "Allfilm" Igaunijā, "Staron Film" Polijā un "Tremora" Lietuvā.
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