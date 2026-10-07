Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā atklās izstādi par Latvijas retajām parkveida pļavām
No 22. oktobra līdz 11. novembrim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas 3. stāva vestibilā Rīgā būs skatāma Latvijas Dabas fonda un mākslinieku Kristapa Kalna un Sarmītes Māliņas kopīgi veidotā izstāde “Ceļojums uz Marsiem. Mākslinieks ienāk parkveida pļavā”.
Izstāde veltīta vienai no retākajām un bioloģiski daudzveidīgākajām Latvijas ainavām – parkveida pļavām. Ekspozīcijā lielformāta fotogrāfijās atainota astoņu Latvijas mākslinieku un mākslinieku grupu satikšanās ar šo īpašo ainavu dažādos gadalaikos, kā arī viņu iespaidi un atmiņas par piedzīvoto.
Lielākā daļa fotogrāfiju tapusi Valkas novada Marsos – vienā no izcilākajām un senākajām parkveida pļavām Latvijā.
“Parkveida pļavas ir kultūrainava, kas iemieso cilvēka un dabas spēju veidot savstarpēji bagātinošas attiecības. Tās liecina par sadarbību, kurā cilvēka klātbūtne palīdz dabas daudzveidībai uzplaukt, bet daba dāsni apdāvina cilvēku,” norāda Latvijas Dabas fonda direktore Inese Ebele.
Viņa skaidro, ka mākslinieki tika aicināti ienākt parkveida pļavu ainavā un veidot ar to savu sarunu un mijiedarbību, tādējādi pievēršot uzmanību šo teritoriju nozīmei un cilvēka un dabas attiecībām.
2025. un 2026. gadā uz parkveida pļavām Ziemeļgaujā devās Latvijas mākslinieki un kultūras jomas pārstāvji – Ieva Iltnere un Jānis Mitrēvics, apvienība “Skuja Braden”, tēlnieks Aigars Bikše, dzejnieks Jānis Rokpelnis, komponists Krists Auznieks un māksliniece Krista Vindberga-Auzniece, mākslinieks Andris Eglītis, aktieris Vilis Daudziņš un grupa “Alejas”.
Šīs tikšanās iemūžinātas Kristapa Kalna fotogrāfijās, savukārt mākslinieki pēc pieredzētā tika aicināti dalīties savos iespaidos sev tuvā mākslas valodā. Arī šie darbi un iespaidi iekļauti izstādē.
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Izstādes autore Sarmīte Māliņa parkveida pļavas raksturo kā īpašu pieredzi, kurā apmeklētāji varējuši pētīt ainavu gluži kā ilustrācijas grāmatā.
“Ceļojums uz Marsiem – varenie koki, govju smarža un ganības – tāds dzīvais dabas sajūtu orķestris,” stāsta Māliņa.
Savukārt Kristaps Kalns savu lomu projektā raksturo tēlaini: “Es esmu laimīgais savedējs, kurš savedis kopā cilvēku ar pļavu un laimīgs vēro šo satikšanos. Un parāda.”
Parkveida pļavas ir dzīvotnes, kurās izklaidus aug lieli un seni koki, kas mijas ar atklātiem zālājiem. Tās gadsimtu gaitā veidojušās tradicionālās saimniekošanas – siena pļaušanas un lopu ganīšanas – ietekmē. Cilvēka un dabas mijiedarbībā šīs teritorijas kļuvušas par vienām no sugām bagātākajām ekosistēmām reģionā.
Mūsdienās saimniekošanas paradumi ir mainījušies, tādēļ parkveida pļavas Latvijā gandrīz izzudušas. Patlaban tās saglabājušās aptuveni 1400 hektāru platībā.
Izstāde “Ceļojums uz Marsiem. Mākslinieks ienāk parkveida pļavā” Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenās ēkas 3. stāva vestibilā, Jaņa Rozentāla laukumā 1, Rīgā, būs apskatāma no 22. oktobra līdz 11. novembrim.
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Izstāde tapusi Latvijas Dabas fonda īstenotā projekta “WoodMeadowLIFE” ietvaros ar Eiropas Savienības vides un klimata pasākumu programmas “LIFE” finansiālu atbalstu.