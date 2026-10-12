Gan klusumā, gan skaņas baudījumā - Indras Vilipsones kultūrpieturas. Ko ieplānot no 12. oktobra līdz 18. oktobrim?
Oktobris kultūras kalendārā jau iekārtojies un šonedēļ manas kultūrpieturas aicina gan uz mirkli apstāties un ieskatīties klusuma arhitektūrā, gan ļauties skaistas balss un meistarības jaudai, gan uz pāris stundām pazust kinoteātra šķietamajā tumsā… Tātad –šķipsniņa mākslas, mūzikas, kino svaiguma un iedvesmas.
Klusums, kurā patiesībā ir ļoti daudz sprieguma, ir pirmā pietura - Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un Raimonda Staprāna simtgades izstāde “Klusuma arhitektūra”. Man ļoti patīk jau pats izstādes nosaukums. Staprāns uzskatījis, ka gleznai jāspēj “stāvēt” kā ēkai, un viņa darbos patiešām ir kaut kas arhitektoniski precīzs un vienlaikus ļoti emocionāls.
Šķietami vienkārši priekšmeti, skaidras plaknes, košums un intensīva krāsa, bet aiz ārējā miera – iekšējs spriegums un nospiedumi, kas paliek vēl ilgi pēc tam, kad esi izgājis no izstāžu zāles. Arī skaitliski šī nav milzīga retrospekcija – izstādē skatāmas 16 gleznas, turklāt 15 no tām Latvijā redzamas pirmoreiz. Varbūt tieši tādēļ šī ir iespēja nesteidzīgai un koncentrētai sarunai ar vienu no mūsu izcilākajiem trimdas latviešu māksliniekiem viņa simtgades gadā. Man šķiet, šī ir viena no tām kultūrpieturām, kurā nevajag steigties. Vienkārši ieiet, paskatīties un ļaut klusumam mazliet pastrādāt pašam. Šis ir ko var skatīties arī vairākkārt, un katrreiz paveras jauni slāņi domāšanas kartē.
No muzeja klusuma dodamies uz mūzikas notikumu - 17. oktobrī koncertzālē “Cēsis” – “Draugi Andrejam Žagaram”, un šoreiz Latvijā atgriežas izcilais čehu tenors Pāvels Černohs. Latvijas operas publikai viņš nebūt nav svešinieks. Es pati viņu ļoti labi atceros kā Ļenski Andreja Žagara iestudētajā Čaikovska “Jevgeņijā Oņeginā”, bet uz mūsu operas skatuves Černohs bijis arī Princis Dvoržāka “Nārā”, Alfrēds Verdi “Traviatā”, piedalījies Rīgas Operas festivāla Galā koncertos. Un te man gribas pievienot pavisam personīgu tonalitāti…
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Andreja Žagara personības nospiedums daudzos no mums joprojām ir ļoti spēcīgs. Tas neizbalē, bet, gluži pretēji, paliek kā spožs vadmotīvs mūsu tālākajām gaitām kultūras laukos. Viņa jauda, vērienīgais skats uz pasauli, drosme un spēja iedvesmot turpina dzīvot cilvēkos, ar kuriem viņš strādāja un kurus sastapa savā ceļā. Arī manī. Tāpēc man šķiet īpaši skaisti, ka Pāvels Černohs tagad atgriežas Latvijā tieši koncertā, kas veltīts Andrejam Žagaram. Tā ir ne tikai izcila balss un starptautiska meistarība, bet arī atmiņa un tie nospiedumi, ko personības atstāj mūsu kultūras telpā un cits cita dzīvē. Pāvelu Černohu ar ovācijām sagaida pasaules vadošie operas nami– “Teatro alla Scala”, Vīnes un Parīzes operas, Nīderlandes Nacionālā opera, Karaliskā opera Londonā, arī Zalcburgas un Glaindbornas festivāli, kā arī citi operas nami un koncertzāles. Bet 17. oktobrī – Cēsis. Kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Jaroslavu Kizlinku skanēs Verdi, Dvoržāka, Pučīni un Vāgnera mūzika.
Šī noteikti būs viena no nedēļas kultūrpieturām - patiešām ekskluzīvs solokoncerts.
Un visbeidzot – kino. 15. oktobrī sākas Rīgas Starptautiskais kino festivāls “Riga IFF”, un šā gada vadmotīvs ir pārsteidzoši vienkāršs un vienlaikus ļoti ietilpīgs – “tu esi šeit”. Trīs vārdi, kurus esam pieraduši redzēt kartēs, lidostās vai muzejos kā mazu punktu, kas pasaka mūsu atrašanās vietu. Bet šoreiz tie iegūst citu nozīmi – “tu esi šeit”, šajā laikā, šajā pilsētā, šajā dzīvē un konkrētajā mirklī.
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Man šī doma ļoti patīk. Jo laikā, kad mūsu uzmanība tiek raustīta starp telefoniem, ziņām, darbiem un vēl simtiem citu impulsu, varbūt viena no lielākajām greznībām ir vienkārši būt klātesošam. Apsēsties kinoteātra tumsā, uz pāris stundām apklusināt visu pārējo un ļauties vienam stāstam. “Riga IFF” šogad piedāvās gandrīz simt filmu un pats sevi piesaka kā uzticamu ceļvedi ārpus ierastā. Un te nu, manuprāt, diezgan nozīmīga vieta ir arī iepriekš veiktai izpētei un savas festivāla programmas izveidošanai. Filmas drūzmējas cita pie citas, kārdinājumu ir daudz, bet visu jau nesaķersi. Tāpēc vērts atvēlēt brīdi un papētīt programmu, atrast savus pieturpunktus un uzbūvēt pašam savu “Riga IFF” maršrutu – varbūt tajā ieplānojot vietu arī kādam pavisam negaidītam kino atklājumam. Man patīk arī festivāla doma, ka kino varbūt nemaina vietu, kurā atrodamies, bet tas spēj mainīt punktu, no kura raugāmies uz pasauli. Un tas laikam ir labs vadmotīvs ne tikai kino festivālam, bet visām šīs nedēļas kultūrpieturām. Mazliet apstāties. Ieraudzīt. Sadzirdēt. Saņemt savu devu košuma, svaiguma, meistarības un iedvesmas…. Runājot vēl par IFF , es pašlaik sev esmu atlasījusi divas filmas, tas neko nenozīmē un nevaru arī ieteikt, jo neesmu redzējusi, bet varu te pielikt, varbūt jums arī rodas interese:
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Nu tad lai jauki un kultūrbagāti arī šonedēl!