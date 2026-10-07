Tiesībsardze un labklājības ministra pienākumu izpildītājs vienisprātis - bērnu tiesību aizsardzības sistēmā nepieciešamas izmaiņas
Tiesībsardze Karina Palkova tikusies ar labklājības ministra pienākumu izpildītāju Uldi Auguli, lai pārrunātu bērnu tiesību aizsardzības sistēmas nākotni un Labklājības ministrijas (LM) sagatavotos priekšlikumus tās pilnveidošanai.
Tikšanās laikā īpaša uzmanība pievērsta bāriņtiesu turpmākajai lomai un nepieciešamībai izveidot tādu sistēmu, kurā ikvienam bērnam neatkarīgi no dzīvesvietas būtu pieejama vienlīdz kvalitatīva, profesionāla un savlaicīga tiesību un interešu aizsardzība.
LM piedāvātais modelis paredz bāriņtiesu pārveidot par specializētu bērnu tiesību aizsardzības institūciju. Bāriņtiesa arī turpmāk būtu atsevišķa un savā darbībā neatkarīga pašvaldības institūcija, taču tās funkcijas galvenokārt būtu saistītas ar bērnu tiesību un interešu aizsardzību.
Palkova norādīja, ka bāriņtiesu funkciju pārskatīšana un atslogošana no daļas līdzšinējo uzdevumu ir solis pareizajā virzienā, tomēr ar funkciju un institūcijas nosaukuma maiņu vien nepietikšot, lai novērstu pašreizējās sistēmas strukturālās problēmas.
“Mērķis ir izveidot sistēmu, kurā bērns palīdzību saņem agrāk, kvalitatīvāk un pēc vienotiem principiem visā Latvijā. Pašreizējais piedāvājums var būt pārejas posms, bet mums jau šodien ir jāredz nākamais solis. Līdz 2030. gadam Latvijai jānonāk pie sistēmas, kurā nav nepieciešama bāriņtiesa kā atsevišķs starpposms starp bērnu, ģimeni, pašvaldību un valsti,” norādīja tiesībsardze.
Tikmēr Augulis pauda atbalstu vienotai pieejai bērnu tiesību aizsardzībā visā Latvijā. Viņš uzsvēra nepieciešamību stiprināt pašvaldību sociālo dienestu lomu, kā arī valsts iesaisti, lai visā valstī nodrošinātu vienotus kvalitātes un profesionālos standartus.
“Vienlīdz augsta kvalitāte bērnu palīdzības nodrošināšanā ir mērķis, kas jārealizē iespējami īsā laika posmā. Attiekšanās no bāriņtiesas varētu būt viens no ilgtermiņa risinājumiem, kā efektīvāk palīdzēt bērniem,” sacīja Augulis.
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Vienlaikus ministrs uzsvēra, ka šādam risinājumam jābūt rūpīgi izstrādātam un atbilstoši finansētam, lai nevienā reformas posmā netiktu mazināta bērnu tiesību aizsardzības kvalitāte.
Pēc Auguļa teiktā, atteikšanās no bāriņtiesas kā atsevišķas institūcijas ilgtermiņā nozīmētu arī nepieciešamību stiprināt Bērnu aizsardzības centra kapacitāti.
Tikšanās laikā abas puses uzsvēra nepieciešamību turpināt darbu pie bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveidošanas, lai palīdzība bērniem būtu savlaicīga un vienlīdz kvalitatīva neatkarīgi no viņu dzīvesvietas.