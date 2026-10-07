Valsts policija skaidro, kādēļ laicīgi neieradās Barona ielas bērnu laukumā, kur kādu tēvu apdraudēja jaunietis ar nazi
Valsts policija Jauns.lv skaidro, kādēļ 6. oktobrī, kad kāds tēvs Barona ielas sporta laukumā ziņoja par agresīvu jaunieti ar nazi, likumsargi ieradās notikuma vietā brīdī, kad jauniešu grupējums teritoriju jau bija pametis.
Valsts policija pauž, ka 6. oktobrī, kad tika saņemts izsaukums uz Barona ielas bērnu laukumu, likumsargi saņēma lielu iedzīvotāju zvanu skaitu. "Izsaukuma saņemšanas dienā bija liels iedzīvotāju zvanu skaits, turklāt atsevišķos informācijas saņemšanas posmos par gadījumu Krišjāņa Barona ielas rotaļu laukumā, tika pieļautas nepilnības informācijas reģistrēšanā," skaidro VP.
"Saistībā ar minētajiem apstākļiem policija notikuma vietā ieradās pēc ilgāka laika, kad iesaistītās personas notikuma vietu bija pametušas. Valsts policija veiks pasākumus, lai uzlabotu darba organizāciju. Kā arī likumsargi atvainojas cietušajam par radušos situāciju!"
Šobrīd policija ir sazinājusies ar izsaukuma veicēju, un saistībā ar gadījumu rotaļu laukumā uzsākta resoriskā pārbaude un skaidrotas iesaistītās personas. Valsts policija norāda, ka pēc notikušā arī pastiprinās patrulēšanu šajā apkārtnē.
Vienam jaunietim bija nazis
Jau ziņots, ka ar satraucošu vēstījumu vietnē "Facebook" dalījies rīdzinieks Rafiks. Viņš norāda, ka otrdien, 6. oktobrī, kopā ar meitu atradās Barona ielas bērnu laukumā, kad viņa uzmanību piesaistīja kāds jauniešu grupējums, kas skaļi esot lamājies.
Vīrietis norāda, ka incidents notika ap plkst. 20.00 Rīgā, Barona ielas lielajā bērnu laukumā. "Biju bērnu laukumā kopā ar savu meitu. Blakus atradās pusaudžu grupa, kas ļoti skaļi lamājās. Es viņiem divas reizes aizrādīju, lai viņi ņem vērā, ka atrodas bērnu laukumā. Bet trešajā reizē piegāju klāt, lai vēlreiz aizrādītu," norāda Rafiks, atklājot, ka situācija drīz pēc tam kļuva draudīga.
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Rafiks pauž, ka pusaudžu grupā esot bijis kāds pilngadīgs jaunietis, kurš pēc konfrontācijas agresīvi esot nācis viņam virsū, līdz situācija eskalējusies tik tālu, ka viņš iesitis jaunietim pļauku.
"Situācija kļuva vēl nopietnāka, kad viena no pusaudzēm pieskrēja ar nazi un mēģināja to nodot šim pilngadīgajam jaunietim. Es nekavējoties pateicu, lai nazi noliek nost," pauž vīrietis.
"Notikuma vietā pieskrēja arī citi pieaugušie, kuri mēģināja mūs izšķirt. Es viņus brīdināju, ka vienam no jauniešiem ir nazis. Mēģināju kopā ar meitu doties prom no bērnu laukuma, taču jauniešu grupa mūs aplenca un neļāva aiziet. Tādēļ devos pie bērnu laukuma administrācijas un lūdzu izsaukt policiju. Tas bija aptuveni 20.15."
Policija tā arī neierodas
Vīrietis norāda, ka likumsargus gaidījis 30 minūtes, taču šajā laikā tie tā arī nav ieradušies. "Atkārtoti piezvanīju un informēju [policiju] par nazi un jauniešu grupa joprojām atrodas turpat un neļauj man ar meitu doties mājās. Man atbildēja, ka ir citi izsaukumi un jāgaida rindas kārtībā."
"Pēc vēl aptuveni 40 minūtēm zvanīju policijai atkārtoti, informējot, ka policija joprojām nav ieradusies un mēs atrodamies notikuma vietā. Arī tad saņēmu atbildi, ka jāgaida. Beigās lūdzu sievai atbraukt un paņemt mūsu meitu, bet pats paliku gaidīt policiju. Ap plkst. 22.10 policija vēl nebija ieradusies, un līdz šim brīdim ar mani saistībā ar šo notikumu policija nav sazinājusies," norāda Rafiks.
"Sākumā, gaidot policiju, domāju — kāpēc vispār es šiem jauniešiem aizrādīju un kāpēc man vajadzēja iesaistīties. Taču šorīt, kad uz notikušo paskatījos ar vēsāku prātu, sapratu, ka galvenais jautājums šeit nav par manu zaudēto laiku. Galvenais jautājums ir bērnu drošība - viss notika bērnu laukumā, un konflikta laikā bija nazis."
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Jauniešu grupa Barona laukumā uzturas regulāri
Rafiks norāda, ka vēlāk no bērnu laukuma darbiniekiem noskaidroja, ka minētā pusaudžu grupa Barona ielas bērnu laukumā uzturas regulāri. "Tāpēc vēlos vērst vecāku uzmanību uz notiekošo. Ja apmeklējat šo bērnu laukumu vai citus publiskos bērnu laukumus, esiet uzmanīgi un pievērsiet uzmanību apkārt notiekošajam," aicina vīrietis.
"Es noteikti vēlreiz vērsīšos policijā un ziņošu par notikušo, jo uzskatu, ka šādu situāciju vienkārši nedrīkst ignorēt. Mans mērķis ir tikai viens — lai mēs kā vecāki pievēršam lielāku uzmanību savu bērnu drošībai. Esiet uzmanīgi, vērīgi un rūpējieties par saviem bērniem," pauž vīrietis.