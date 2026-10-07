"Katrs donors var palīdzēt izglābt dzīvību!" Slimnīcās akūti nepieciešamas asinis
Foto: Lita Millere/LETA
Slimnīcās akūti nepieciešamas asinis.
Sabiedrība

"Katrs donors var palīdzēt izglābt dzīvību!" Slimnīcās akūti nepieciešamas asinis

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Slimnīcās šobrīd akūti nepieciešamas asinis, tāpēc Valsts asinsdonoru centrs (VADC) aicina iedzīvotājus atsaukties un ziedot asinis. Īpaši nepieciešami O-, A+, A- un B- asins grupu donori.

"Katrs donors var palīdzēt izglābt dzīvību!" Slimn...

VADC aicina asinis ziedot ikvienu veselu cilvēku, kuram ir iespēja doties uz asins ziedošanas vietu.

“Katrs donors var palīdzēt izglābt dzīvību,” atgādina VADC, uzsverot, ka nepieciešamas visu asins grupu asinis un nozīmīga ir katra ziedotā deva.

Informācija par pastāvīgajām asins ziedošanas vietām, kā arī VADC izbraukumu grafiku pieejama donoru centra mājaslapā.

VADC aicina iedzīvotājus, kuri atbilst asins ziedošanas prasībām un jūtas veseli, atrast laiku asins ziedošanai, tādējādi palīdzot pacientiem, kuriem asinis nepieciešamas ārstēšanai vai dzīvības glābšanai.

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