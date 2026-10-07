Slimnīcās akūti nepieciešamas asinis.
Sabiedrība
Šodien 15:31
"Katrs donors var palīdzēt izglābt dzīvību!" Slimnīcās akūti nepieciešamas asinis
Slimnīcās šobrīd akūti nepieciešamas asinis, tāpēc Valsts asinsdonoru centrs (VADC) aicina iedzīvotājus atsaukties un ziedot asinis. Īpaši nepieciešami O-, A+, A- un B- asins grupu donori.
VADC aicina asinis ziedot ikvienu veselu cilvēku, kuram ir iespēja doties uz asins ziedošanas vietu.
“Katrs donors var palīdzēt izglābt dzīvību,” atgādina VADC, uzsverot, ka nepieciešamas visu asins grupu asinis un nozīmīga ir katra ziedotā deva.
Informācija par pastāvīgajām asins ziedošanas vietām, kā arī VADC izbraukumu grafiku pieejama donoru centra mājaslapā.
VADC aicina iedzīvotājus, kuri atbilst asins ziedošanas prasībām un jūtas veseli, atrast laiku asins ziedošanai, tādējādi palīdzot pacientiem, kuriem asinis nepieciešamas ārstēšanai vai dzīvības glābšanai.