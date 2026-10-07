15. Saeimas vēlēšanas Rīgā
Saeimas vēlēšanās no 444 saņemtajiem pasta balsojumiem 118 atzīti par nederīgiem
Aizvadītajās 15. Saeimas vēlēšanās no 444 pasta balsojumiem, ko saņēmusi Latvijas pasta balsošanas komisija 15. Saeimas vēlēšanās, 118 atzīti par nederīgiem, informēja Centrālajā vēlēšanu komisija (CVK).
CVK skaidro, ka e-pakalpojumā pasta balsošanai bija pieteikušies un balsošanas materiālus saņēmuši kopumā 838 vēlētāji, kuri kā sūtījuma adresātu bija norādījuši Latvijas pasta balsošanas komisiju. No tiem 98 vēlētāji vēlāk nobalsoja klātienē, tādēļ viņu pasta balsojumi tika anulēti.
Latvijas pasta balsošanas komisija kopumā saņēma 444 balsojumus pa pastu. No tiem 118 atzīti par nederīgiem. CVK norāda, ka starp nederīgajiem bijis arī 91 no Latvijas nosūtīts pasta balsojums, taču pašlaik vēl nav analizēts, vai kāda daļa no šo sūtījumu autoriem vēlāk nobalsojuši klātienē.
Par nederīgiem pasta balsojumi atzīti dažādu iemeslu dēļ, tostarp gadījumos, kad vēlētāju nav bijis iespējams identificēt, nav pievienots apliecinājums par balsošanu personiski vai arī vēlēšanu zīme nav ievietota vēlēšanu aploksnē.
CVK iepriekš vēstīja, ka 15. Saeimas vēlēšanās pēc provizoriskajiem datiem piedalījās 806 641 vēlētājs jeb 51,79% balsstiesīgo. Komisija vēlēšanu norisi kopumā vērtē kā salīdzinoši mierīgu un organizētu, vienlaikus uzsverot, ka pirms galīgo rezultātu apstiprināšanas visi apkopotie dati tiek rūpīgi pārbaudīti.
Vēlēšanās pārliecinoši uzvarēja "Apvienotais saraksts", iegūstot 41 deputāta mandātu. Tālāk sekoja "Latvija pirmajā vietā" ar 17 deputātu vietām, "Suverēnā vara/Apvienība jaunlatvieši" - 15, Nacionālā apvienība un "Progresīvie" - katrai 10 - un "Jaunā vienotība" ar septiņiem mandātiem.
15. Saeimas vēlēšanas Latvijas reģionos
Šodien, 3. oktobrī, notiek 15. Saeimas vēlēšanas, kurās par 100 deputātu vietām sacenšas 1428 kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem.