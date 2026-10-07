Siguldas novada amatierkolektīvi aicina pievienoties jaunus dalībniekus.
Novadu ziņas
Šodien 14:49
Siguldas novadā jauno sezonu sāk 71 amatiermākslas kolektīvs - daudzviet vēl gaida jaunus dalībniekus
Siguldas novadā darbojas 71 amatiermākslas kolektīvs, kas dažādu paaudžu interesentiem dod iespēju iesaistīties radošās aktivitātēs Siguldā un Siguldas pagastā, Allažos un Morē, Inčukalnā un Mālpilī, Krimuldā un Lēdurgā. Dalība amatiermākslas kolektīvos ir bez maksas – to nodrošina Siguldas novada pašvaldības atbalsts.
2026. gada rudens sezonā daudzi Siguldas novada amatiermākslas kolektīvi aicina pievienoties jaunus dalībniekus – gan tos, kuri vēlas dziedāt vai dejot, gan tos, kurus interesē kas cits. Lai izvēlētos sev piemērotāko nodarbi, Siguldas novada pašvaldība aicina iepazīties ar to, kuri kolektīvi šajā sezonā aicina pievienoties jaunus dalībniekus, to aktuālajiem nodarbību laikiem un sazināties ar vadītājiem.
Allažu Tautas nams
- Folkloras kopa “Tiptaiņi” (Liena Teterovska, 26347184) – ceturtdienās plkst. 18.00.
- Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ķimelītis” (Reinis Bērze, 26365124) – otrdienās un piektdienās plkst. 19.30.
- Amatierteātris “AKA” (Aiva Grundmane, 29169686) – pirmdienās plkst. 18.00.
Inčukalna Tautas nams
- Jauktais koris “Mežābele” (Vitalis Kikusts, 26592633) – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 19.00.
- Pūtēju orķestris (Krišjānis Circens, 26910447) – sestdienās plkst. 11.00, otrdienās un piektdienās plkst. 18.00 pēc individuāla grafika.
- Senioru koris “Atblāzma” (Ņina Kiršteina, 29478592) – otrdienās un ceturtdienās plkst. 10.00.
- Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Virši” (Andrs Briņķis, 29413203) – otrdienās un ceturtdienā plkst. 20.30.
- Senioru deju kolektīvs “LG Virši” (Andrs Briņķis, 29413203) – otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.00.
- Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Runči un kaķes” (Ginta Berķe, 29155909) – piektdienās plkst. 20.00, svētdienās plkst. 18.00.
- Amatierteātris (Ģirts Sils, 29145004) – trešdienās plkst. 19.00.
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Krimuldas Tautas nams
- Krimuldas Tautas nama vīru koris (Alise Līva Taube, 25159870) – piektdienās plkst. 18.30.
- Bērnu vokālais ansamblis “Podziņas” (Ieva Kikuste, 28353139) – otrdienās plkst. 18.00.
- Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dzirnakmeņi” (Dāvis Ērglis, 26686146) – piektdienās plkst. 19.30.
- Krimuldas amatierteātris (Zane Zīle, 26716194) – ceturtdienās plkst. 18.30.
Lēdurgas Kultūras nams
- Folkloras kopa “Putni” (Ilze Kļaviņa, 29166140) – pirmdienās plkst. 18.00–20.00.
- Folkloras kopa “Lieli putni” (Ilze Kļaviņa, 29166140) – pirmdienās plkst. 18.00–20.00.
- 1.–4. klašu vecuma grupas deju kolektīvs “Urga” (Kristaps Pelēkais, 27863669, Reinholds Švarcs, 26549850) – otrdienās un piektdienās plkst. 16.00–17.30.
- 5.–9. klašu vecuma grupas deju kolektīvs “Urga” (Kristaps Pelēkais, 27863669, Reinholds Švarcs, 26549850) – otrdienās plkst. 18.00–20.00, piektdienās plkst. 17.30–19.00.
- Jauniešu deju kolektīvs “Urga” (Kristaps Pelēkais, 27863669, Reinholds Švarcs, 26549850) – piektdienās plkst. 19.00–21.00, svētdienās plkst. 10.00–12.30.
- Bērnu ansamblis “Kastanīši” (Marita Mazureviča-Motte, 29113829) – otrdienās un ceturtdienās plkst. 16.30–17.15.
- Pirmsskolas deju kolektīvs “Upīte” (Olita Roķe, 29443980) – otrdienās un ceturtdienās plkst. 17.15–18.00.
- Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lēdurga” (Inese Damberga, 29833551) – trešdienās un ceturtdienās plkst. 20.00.
- Sieviešu koris “Lettegore” (Marita Mazureviča-Motte, 29113829).
- Vīru vokālais ansamblis “Lēdurgas vīri” (Imants Točs, 29175804, Alvis Bērziņš, 26537402) – otrdienās plkst. 19.00–21.00.
- Rokdarbu studija “Aģe” (Inga Krūmiņa, 22333480) – ceturtdienās plkst. 10.00–18.00.
- Muzikāli attīstošā grupa pirms skolas vecuma bērniem (Olita Roķe, 29443980) – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 16.00 bērnudārza telpās.
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Mālpils Kultūras centrs
- Vidējās paaudzes deju kopa “Sidgunda” (Māra Gaile-Dišereite, 26335434) – pirmdienās un trešdienās plkst. 20.00.
- Amatierteātris “Vēji” (Ivo Martinsons, 26790698) – otrdienās plkst. 18.30.
- Senioru deju kopa “Kniediņš” (Jana Baranovska, 29530081) – otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.30.
- Jauniešu deju kopa “Māra” (Maija Orlova, 26519663) – piektdienās plkst. 20.00, sestdienās plkst. 10.00.
- Dāmu vokālais ansamblis “Sidgundietes” (Vija Ādamsone, 29346208) – trešdienās plkst. 18.00.
- Jauktais koris “Mergupe” (Solveiga Vītoliņa, 25978669) – trešdienās plkst. 18.30.
- Keramikas studija “Māl-pils” bērniem (Guna Petrevica, 26694851) – pirmdienās un trešdienās plkst. 13.00–15.00, otrdienās un ceturtdienās plkst. 13.00–17.00.
- Senioru vokālais ansamblis “Rezēdas” (Evija Belicka, 26484158) – otrdienās plkst. 11.00.
- Bērnu vokālais ansamblis (Evija Belicka, 26484158) – pirmdienās plkst. 18.30.
- Folkloras kopa “Mālis” (Andris Kapusts, 26063277) – ceturtdienās plkst. 19.00.
Mores Tautas nams
- Sieviešu vokālais ansamblis “Ceriņi” (Maija Ādamsone, 20041080) – ceturtdienas plkst. 18.00.
- Senioru deju kopa “Dāmītes” (Anna Brēmane, 29446190) – piektdienās plkst. 16.00.
- Amatierteātris “Oga” (Inga Krišāne, 26432154) – trešdienās plkst. 18.00.
- Tautas lietišķās mākslas studija “More” (Gundega Pētersone, 28659982) – pirmdienās plkst. 19.00; nodarbības notiek studijas telpās Siguldas ielā 5–15.
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Siguldas pagasta Kultūras nams
- Bērnu vokālā studija “Kūko un dzied” (Kristīne Žogota, 29790443) – pirmdienās plkst. 17.45.
- Senioru deju kopa “Preilene” (Antra Zūkere, 29230906) – trešdienās plkst. 16.00.
- Siguldas pagasta Kultūras nama pūtēju orķestris (Gints Kalniņš, 26333185) – ceturtdienās plkst. 20.00.
- Tautas lietišķās mākslas studija “Vīgrieze” (Gundega Pētersone, 28659982) – trešdienās plkst. 18.00.
- Pūtēju ansamblis “Sigulda” (Jānis Jakobs, 29135734) – trešdienās plkst. 19.00.
Kultūras centrs “Siguldas devons”
- Jauktais koris “Spārni” (Līga Ādamsone, 29218240) – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 19.00–22.00.
- Senioru koris “Gāle” (Ņina Kiršteina, 29478592) – otrdienās un ceturtdienās plkst. 12.30–14.00.
- Bigbends “Sigulda” (Arnis Šmitiņš, 29109591) – trešdienās plkst. 19.00–22.00.
- Senioru deju kolektīvs “Sidrabdancis” (Terēza Jozefa, 22836683) – pirmdienās un ceturtdienās plkst. 20.00–22.00.
- Senioru deju kopa “Sniegaroze” (Antra Zūkere, 29230906) – otrdienās plkst. 16.30–19.30.
- Sieviešu koris “Teiksma” (Maija Feldmane, 25973159) – pirmdienās un trešdienās plkst. 17.30–20.30.
- Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Dūka” (Vilnis Brēmanis, 29432001) – otrdienās, ceturtdienās plkst. 19.00–22.00.
- Senioru (vīru) vokālais ansamblis “Saltavots” (Dace Bicāne, 26178977) – trešdienās plkst. 11.00–12.30.
- Senioru (sieviešu) vokālais ansamblis “Melodija” (Inga Jansone, 26511951) – trešdienās plkst. 13.00–14.30.
- Folkloras kopa “Senleja” (Anda Skuja, 29142319) – otrdienās plkst. 19.00–21.30, individuālas no darbības.
- Deju ansamblis “Vizbulīte” (Indra Ozoliņa, 29482755) – otrdienās un ceturtdienās plkst. 19.00–22.00.
- Absolventu orķestris (Andris Muižnieks, 29163735, Raivis Sieks, 22027001) – trešdienās plkst. 19.00 22.00, sestdienās plkst. 10.00–12.00.