Ceturtdien gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +20 grādus.
Sabiedrība
Šodien 14:34
Ceturtdien gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +20 grādus
Ceturtdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz +15..+20 grādiem, prognozē sinoptiķi.
Naktī un no rīta būs daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem. Pūšot lēnam vējam, vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +3..+9 grādiem.
Dienā, sākot no valsts dienvidrietumiem, mākoņu kļūs mazāk, spīdēs saule un pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš.
Rīgā 8. oktobrī būs sauss un pārsvarā saulains laiks, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidaustrumiem. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +9 grādiem, pēcpusdienā tā sasniegs +18, +19 grādus.