Ceturtdien gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +20 grādus
Foto: Evija Trifanova/LETA
Ceturtdien gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +20 grādus.
Sabiedrība

Ceturtdien gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +20 grādus

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Ceturtdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā paaugstināsies līdz +15..+20 grādiem, prognozē sinoptiķi.

Ceturtdien gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +20 ...

Naktī un no rīta būs daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem. Pūšot lēnam vējam, vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +3..+9 grādiem.

Dienā, sākot no valsts dienvidrietumiem, mākoņu kļūs mazāk, spīdēs saule un pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš.

Rīgā 8. oktobrī būs sauss un pārsvarā saulains laiks, vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidaustrumiem. Gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +9 grādiem, pēcpusdienā tā sasniegs +18, +19 grādus.

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