Ventspils novadā izskalotais naftas piesārņojums pamatā savākts
Arī Ventspils novadā izskalotais naftas piesārņojums pamatā ir savākts, kopumā savācot vairāk nekā 700 maisus, informēja pašvaldība.
Naftas produktu piesārņojums piekrastē ir savākts tur, kur tas bija iespējams, bet posmā Oviši-Jaunupe-Liepene - Ventspils pilsētas robeža darbus nevarēja veikt irdeno smilšu dēļ, šajā teritorijā ir daudz oļu, vietumis ir tikai akmeņaina pludmale, skaidro pašvaldības pārstāve Marlena Zvaigzne.
Ventspils novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA "Ventspils labiekārtošanas kombināts"par piesārņotās grunts savākšanu un nogādāšanu šim uzņēmumam, kuram ir bīstamo atkritumu pārvietošanas atļauja. "Ventspils labiekārtošanas kombinātam" tiek maksāti 590 eiro, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, par vienu tonnu savākto naftas produktu atkritumu.
Kā vēstīts, arī Ventspilī ir pabeigta piekrastes attīrīšana no izskalotajiem naftas produktiem, savācot aptuveni 900 maisu jeb 20 tonnas ar piesārņoto materiālu.
Valsts vides dienests (VVD) ir saņēmis laboratorisko analīžu rezultātus par Kurzemes piekrastē konstatēto naftas produktu piesārņojumu. Tie liecina, ka paraugos konstatēti galvenokārt vieglie naftas produkti - pārsvarā dīzeļdegviela un gāzeļļa. Vienlaikus analīžu rezultāti neapstiprina iepriekš izskatīto versiju, ka piekrastē izskalotais piesārņojums būtu vēsturisks.
Līdz ar laboratorisko analīžu rezultātu saņemšanu VVD ir ieguvis sākotnējo informāciju par piesārņojuma sastāvu, taču tiks veiktas vēl detalizētākas analīzes un izpēte, kas varētu palīdzēt noskaidrot piesārņojuma avotu.
VVD sadarbojas ar citām atbildīgajām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai noskaidrotu kuģi, no kura, iespējams, ir nelikumīgi novadīti naftas produkti jūrā.
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Kā ziņots, 26. septembrī Ventspils pilsētas pludmales visā garumā un Ventspils novada piekrastē izskalots naftas piesārņojums. VVD un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests apsekoja jūras piekrasti no Užavas līdz Liepenei un paņēma krastā izskalotā naftas piesārņojuma paraugus.