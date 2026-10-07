Latvijai nodota pirmā pielāgotā kājnieku kaujas mašīna “Mednieks”
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) trešdien nodota pirmā Latvijas vajadzībām pielāgotā kājnieku kaujas mašīna "Mednieks" jeb "Hunter".
FOTO: "Mednieks" ir klāt! Latvijas armijai nodota pirmā no 84 kaujas mašīnām
Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) trešdien nodota pirmā Latvijas vajadzībām pielāgotā kājnieku kaujas mašīna "Mednieks" jeb "Hunter".
Kopumā līdz 2029. gadam armija saņems 84 šādus spēkratus, tādējādi būtiski stiprinot valsts aizsardzības spējas, informēja Aizsardzības ministrijā.
Jaunā kaujas mašīna ir veidota uz kāpurķēžu platformas "ASCOD" bāzes. Tā atbilst mūsdienu mehanizēto kājnieku operāciju prasībām un ir aprīkota ar NATO standarta ceturtā līmeņa bruņām, automātisko lielgabalu, prettanku ieročiem un ložmetēju. Viena šāda mašīna spēj pārvadāt sešus karavīrus pilnā kaujas ekipējumā.
Nosaukumu "Mednieks" izvēlējās paši Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes karavīri kā galvenie šīs tehnikas lietotāji. Šāds vārds izraudzīts, jo latviešu mitoloģijā tas simbolizē saikni ar dabu, drosmi un spēju izdzīvot jebkuros apstākļos, kas precīzi atbilst tehnikas uzdevumiem.
Aizsardzības ministrs Raivis Melnis norāda, ka tehnikas piegāde ir nozīmīgs solis Latvijas aizsardzības stiprināšanā, jo tā ievērojami paaugstinās mehanizēto vienību mobilitāti un ugunsjaudu. Ministrs īpaši izceļ vietējās industrijas lomu: "Mēs ne tikai iegādājamies modernu tehniku, bet arī attīstām valsts vietējās industriālās un tehnoloģiskās spējas. Tas ir apliecinājums tam, ka Latvija spēj īsā laikā realizēt sarežģītus projektus."
Līgumu par pirmo 42 kaujas mašīnu iegādi Aizsardzības ministrija ar Spānijas uzņēmumu "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" noslēdza pagājušā gada janvārī. Vienošanās paredz vietējās industrijas iesaisti vismaz 30% apjomā pasūtījuma izpildē. Pērn jūnijā ministrija veica papildu 42 mašīnu pasūtījumu.
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Savukārt pagājušā gada septembrī tika parakstīts arī "Mednieka" uzturēšanas apakšlīgums uz 13 gadiem – līdz 2037. gada beigām. Arī tas paredz pastiprinātu vietējās industrijas iesaisti piegāžu drošības veicināšanai.
Kājnieku kaujas mašīnu ieviešana ir viena no NATO spēju attīstības prioritātēm, un to iegāde palīdzēs Latvijai sasniegt alianses izvirzītos mērķus. Projekta īstenošanas laiks paredzēts no 2025. līdz 2029. gadam.