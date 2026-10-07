"Traki, ka tāda ir jaunā realitāte," - Žanis un Alīna Peineri dronu draudu dēļ katru dienu sazinās ar vecākiem Latgalē
Bijušais basketbolists Žanis Peiners un viņa sieva, digitālā satura veidotāja Alīna Peinere, ir no Rēzeknes, un abu vecāki joprojām dzīvo Latgalē. Peineri ik dienu ar viņiem sazinās, lai būtu lietas kursā par drošības situāciju iespējamo dronu uzlidojumu dēļ.
Alīna un Žanis patlaban dzīvo Rīgā, un viņiem ir divi mazi bērni – astoņus mēnešus vecā meita Naomi un divus gadus vecais dēls Amari. Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Alīna stāsta, ka pašlaik garos pārbraucienos ar auto nedodas, jo jaunākais bērniņš vēl ir tik mazs, ka ar viņu būtu sarežģīti doties trīsarpus stundu ilgā braucienā uz Rēzekni. Taču, kad bērni paaugsies, dzimto vietu noteikti izdosies apciemot biežāk.
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Tomēr ar saviem Rēzeknē dzīvojošajiem vecākiem gan Žanis, gan Alīna sazinās ik dienu. Interesējas, vai viņiem viss ir kārtībā, kā viņi jūtas. Ar jauno realitāti nu jau Peineru vecāki, tāpat kā pārējie pierobežas novadu iedzīvotāji, ir iemācījušies sadzīvot. Tomēr patīkami nav, kad tālrunī tiek saņemti šūnapraides paziņojumi, brīdinot par draudiem gaisa telpā. “Protams, tas nav nekas pozitīvs. Cilvēks jau pie visa pierod un varbūt vairs tā nereaģē, kā tas bija sākotnēji. Mēs, dzīvojot Rīgā, to tā neizjūtam kā mūsu vecāki, kad viņiem telefonos atnāk brīdinājums par dronu draudiem. Es iedomājos, kā jūtas vismazākie bērni, kas apmeklē bērnudārzu, un atskan šādi paziņojumi. Un kā jūtas viņu vecāki. Traki, ka tāda ir jaunā realitāte. Nedod Dievs, ko tādu piedzīvot. Ļoti ceram, ka tas viss beigsies un mēs dzīvosim mierā, un nekas tāds līdz mums neatnāks. Bet, ja situācija pasliktinātos, mēs vecākus ņemtu pie sevis,” atklāj Alīna. Viņas vecāki arī paši pēdējā laikā ir aizdomājušies, ka no Latgales vajadzētu pārcelties tuvāk Rīgai, lai būtu tuvāk meitas ģimenei, mazbērniem. “Domas par pārcelšanos ir. Bet, kā zināms, tiem, kas savu dzimto vietu ir pa īstam iemīlējuši, ir ļoti grūti to pamest. Latgalē jau ir forši, tur ir skaista daba, viss notiek un attīstās.”